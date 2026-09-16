Más de un millón de pasajeros dejaron de movilizarse en las zonas afectadas por el terremoto

Armenia

Tras más de un mes del terremoto el transporte terrestre intermunicipal enciende las alarmas por el impacto que se ha generado para el sector.

Las cifras comparativas entre el 10 de agosto y el 9 de septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025 evidencian la magnitud de la caída: los terminales de Buga, Manizales, Pereira, Tuluá, Cali y Armenia pasaron de 2,48 millones a 1,39 millones de pasajeros, una disminución del 43,6 %.

Precisamente en su visita al Quindío, el Vicepresidente de la Asociación para el desarrollo integral del transporte terrestre intermunicipal ADITT, Camilo García evidenció la complejidad de la situación puesto que se ha perdido conectividad en las zonas afectadas por el terremoto generando un impacto económico muy alto para las empresas.

Resaltó que actualmente la reducción de despachos es del 47% lo que refleja la pérdida de conectividad, los deseos de viaje y la dinámica económica muy asociada a los municipios en los departamentos de Risaralda y Caldas donde la afectación fue mayor que en el Quindío. Dio a conocer que han perdido más de un millón de pasajeros en un mes por eso es clave la reactivación económica.

“Básicamente se ha perdido conectividad, se han perdido deseos de viaje y se ha perdido como una dinámica económica muy asociada a los temas de nuestros municipios. Particularmente en los departamentos de Risaralda y de Caldas donde la afectación fue mayor que en el Quindío, ya hay una crisis en los sectores de construcción, hospitalarios, educativo, muchos de esos viajes que se hacían diariamente se han perdido”, alertó.

Llamado al gobierno nacional

En ese mismo sentido envío un llamado al gobierno nacional con el fin de que se generen las acciones concretas que permitan mitigar la afectación tras el terremoto.

Considera urgen soluciones con temas relacionados con trámites operativos y la reactivación de la demanda que es lo importante para generar el plan de choque que permita superar la contingencia actual.

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Enfatizó que se ha generado presencia para lo inicial que es la intervención para la infraestructura en cuanto a puentes, vías, sin embargo, considera el tema del servicio no ha tenido la atención suficiente.

Congreso de transporte y turismo

Finalmente, en el hotel Las Camelias del municipio de Montenegro se lleva a cabo el congreso de transporte y turismo que reúne a las de 500 empresarios del sector.

El vicepresidente, Camilo García informó que es un encuentro que permite analizar la dinámica con el nuevo gobierno y apuntando a la reactivación económica puesto que un congreso de tal magnitud permite fortalecer la economía del municipio.

“Más de 500 empresarios del sector transporte a nivel nacional se reúnen en Montenegro, Quindío, dando su visión sobre lo que va a pasar con nuestro sector con el nuevo gobierno y tratando de generar una acción de reactivación específica en esta zona. Somos gremios de transporte intermunicipal de pasajeros que hacemos anualmente una gran convención y en este caso en particular escogimos desde hace varios meses el municipio y después de las afectaciones dadas por el terremoto mantuvimos la sede y estamos aquí presentes generando una acción real de reactivación para todo el departamento”, destacó.

Explicó que además del tema del terremoto y las implicaciones que ha generado para el transporte intermunicipal, estarán sobre la mesa temas como el proyecto a la reforma del código nacional de tránsito y el régimen de fotomultas que está siendo evaluado por el actual gobierno.

“Del mismo modo vamos a tener una agenda orientada a qué va a pasar en el Congreso de la República con proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma al Código Nacional de Tránsito, este nuevo régimen de fotomultas que de alguna manera está siendo reevaluado por el Gobierno Nacional, la suspensión del SOAT como un requisito que iba a incrementar el costo de las licencias o de tarjetas de los pases y por lo tanto, digamos, que hay un conjunto de temas de transporte y de tránsito muy importantes que se tratarán en la convención”, indicó.

Vale anotar que por ahora se tiene confirmada la participación al congreso de la ministra de transporte, Elsa Noguera.