Vacaciones de un joven del Quindío terminaron en tragedia en México

Armenia

Un verdadero drama viven en Armenia los familiares de Leonardo Múnera Martínez, de 40 años de edad, biólogo egresado de la Universidad del Quindío, que murió en una playa en México.

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Según la información entregada por familiares al medio Eje Alternativo, el joven perdió la vida mientras se encontraba de paseo junto a su novia y un grupo de amigos en la playa El Diamante, en Acapulco, México.

Y describen en el portal informativo: “De acuerdo con la información conocida, una de las mujeres que hacía parte del grupo fue arrastrada por la corriente, ante lo cual Leonardo intentó auxiliarla. Ambos fueron rescatados del agua, pero pese a los esfuerzos por reanimarlo, Leonardo Múnera no logró sobrevivir”.

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Los familiares desde Armenia adelantan las gestiones necesarias para la repatriación del cuerpo, con el acompañamiento de la Cancillería colombiana.

Medios mexicanos han reportado que el caso se presentó el 15 de septiembre en una playa ubicada frente al hotel Grand Mayan, en la avenida Costera de Las Palmas en el Diamante en Acapulco.

Testigos señalaron que una pareja de turistas colombianos se encontraba nadando en el mar cuando fueron arrastrados por el fuerte oleaje; sin embargo, solo la mujer resultó con salir con vida.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.