Impulsamos la reactivación tras el terremoto: Presidente Cámara de Comercio de Armenia

Armenia

En medio de la contingencia derivada por el terremoto del pasado 10 de agosto uno de los sectores más golpeados es el comercial. Precisamente el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada evidenció la labor que realizan para acompañar a los comerciantes que resultaron afectados con el fin de impulsar la reactivación para fortalecer la dinámica económica.

Resaltó que en alianza con Comfenalco y la alcaldía de Armenia establecieron un fondo que permite brindar apoyo a los comerciantes que resultaron afectados, pero fue claro que no es con dinero, sino que a través de un bono ellos pueden adquirir los elementos que perdieron para que logren empezar de nuevo apuntando a la reactivación.

Destacó que a más de 53 tiendas les han logrado organizar puesto que muchas dañaron las vitrinas y han también ayudado con el tema de las tejas puesto que el daño en el techo fue una de las afectaciones más significativas en medio del terremoto.

“Por ejemplo, el sector de cafés, es un sector que sufrió mucho porque se se les quebró todas las vajillas, todo eso. Muchas tiendas, todas sus vitrinas dañadas, también tenemos más de 53 tiendas, son un dato pues pequeño que me acuerdo que le hemos organizado. Mucha teja, el techo fue algo que afectó bastante”, mencionó.

Enfatizó que tendrán una campaña de la mano con Fontur para incentivar la visita de los ciudadanos al Quindío puntualmente a los parques temáticos que operan con normalidad entendiendo que al departamento llegan a visitar los parques temáticos y a visitar los municipios.

Dijo que desde la entidad están enfocados en reabrir que es clave para fortalecer la economía del sector comercial, turístico del departamento que ha sido impactado por la actual contingencia.

Uno de los llamados que realizó a los ciudadanos es a apoyar lo local, a comprarle a los comerciantes del departamento porque es una forma de ayudar con la reactivación.

Fue claro que lo anterior es tan importante que con los bonos que han entregado de apoyo a los comerciantes los redimen en establecimiento del departamento lo que es fundamental para la dinámica comercial y económica.

Manifestó que están a la espera de que el gobierno Nacional brinde los alivios correspondientes para los comerciantes que han resultado afectados porque considera debe establecerse como en pandemia un apoyo relacionado con la nómina, la renta y el tema de IVA para disminuir las cargas en estos momentos.

“Fundamental, que estamos esperando, algo parecido cuando se dio la pandemia, que se va cómo les ayuda algunos empresarios en tema de nómina, cómo les ayuda algunos empresarios en tema de renta, cómo logramos algunas inversiones, cómo logramos incentivos tributarios nacionales en el tema turístico, por ejemplo, el tema del IVA. Hay temas que ya se plantearon, que estamos todos unidos, los gremios del Quindío, los gremios nacionales, fundamentalmente nos están ayudando los gremios nacionales a que el gobierno saque esas medidas que todavía no han salido”, destacó.