Universidades que ya abrieron inscripciones para 2027: ¿Cómo aplicar? Algunas son públicas

Quienes buscan iniciar una carrera profesional en el primer ciclo del 2027 ya pueden empezar a realizar sus postulaciones, dado que varias universidades ya tienen habilitadas las convocatorias. Entre las instituciones que ya publicaron sus convocatorias hay opciones públicas y privadas, con diferentes fechas, requisitos y modalidades.

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Universidad de Antioquía

Con más 96 programas de pregrado disponibles la Universidad de Antioquía está organizada de la siguiente manera para las inscripciones de 2027-1:

Tipo de Institución: Pública

Periodo de inscripción: Del 14 de agosto al 18 de septiembre de 2026.

Requisitos:

Haber pagado los derechos de inscripción antes de la fecha límite de inscripción.

Diligenciar el formulario en el Portal UdeA Pregrado y seleccionar la modalidad del examen.

Ser bachiller o estar cursando en calendario A el grado 11° en el año 2026.

No estar inscrito en otra modalidad.

Poseer documento de identidad original con huella.

Poseer el resultado del examen de Estado (pruebas Saber 11) o la tarjeta de citación.

Modalidad: Presencial o virtual.

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Universidad Santo Tomás

La Universidad Santo Tomás ofrece más de 300 programas para pregrado organizados de la siguiente manera para las inscripciones de 2027-1:

Tipo de Institución: Privada.

Periodo de inscripción: La Universidad Santo Tomás se encuentra en 5 ciudades de Colombia, por ello no existe una única fecha de inscripción dado que esto dependerá de la sede. Sin embargo, para Bogotá está abierta desde inicios de septiembre y se estima que continúe así hasta finales de año o inicios de enero 2027.

Requisitos:

Copia del documento de identidad ampliada al 150% o por ambas caras.

Resultados oficiales del examen del ICFES (Prueba Saber 11°). Si aún no los tienen disponibles se puede adjuntar la tirilla o citación oficial al examen.

Copia del diploma de bachillerato o acta de grado o un certificado oficial del colegio que confirme que el aspirante está cursando grado 11.

Dependiendo de la carrera o si se ingresa por transferencia, convenio SENA o doble programa, la facultad puede solicitar documentos adicionales o una entrevista.

Modalidad: Presencial, abierta y a distancia o virtual.

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Universidad de Cundinamarca

La Universidad de Cundinamarca cuenta con más 30 programas de pregrado y está organizada de la siguiente manera para las inscripciones de 2027-1:

Tipo de Institución: Pública

Periodo de inscripción: Del 01 de septiembre al 31 de octubre.

Requisitos:

Formulario diligenciado de inscripción que se encuentra en la página web.

Adquirir el PIN teniendo en cuenta los derechos pecuniarios fijados por la institución y efectuar el pago respectivo.

Copia del título de bachiller y del acta de grado o la resolución de convalidación, si se trata de un título otorgado fuera del país.

Acreditar el resultado de la Prueba de Estado del ICFES o su equivalente, si es aspirante graduado de institución extranjera.

Copia del documento de identidad.

Copia de un documento que acredite la afiliación vigente a un régimen de seguridad social en salud contributivo o subsidiado.

Los demás consignados en los procedimientos, normas internas, la constitución y la ley.

Modalidad: La mayoría de los programas ofrecen modalidad 100% presencial, aunque ofrece apoyo en modalidades de educación a distancia.

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Universidad Libre

Con 245 programas de pregrado disponibles la Universidad Libre está organizada de la siguiente manera para las inscripciones de 2027-1:

Tipo de Institución: Privada.

Periodo de inscripción: Del 15 de septiembre de 2026 al 31 de enero de 2027.

Requisitos:

Fotocopia del documento de identidad legible.

Fotocopia del registro civil de nacimiento.

Dos fotos tamaño 3x4.

Resultados de las pruebas ICFES / Saber 11°.

Fotocopia del acta de grado y del diploma de bachiller.

Constancia de afiliación a la EPS vigente.

Modalidad: La mayoría de los programas ofrecen modalidad 100% presencial, aunque cuentan con opciones de presencialidad asistida por TIC o componentes flexibles.

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Universidad Nacional

Tipo de Institución: Pública.

Los 94 programas de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia funcionan de forma presencial. Sin embargo, la institución ya cerró la convocatoria de inscripción el pasado 24 de agosto de 2026, quienes alcanzaron a realizar la inscripción deberán tener en cuenta las siguientes fechas y procesos:

20 de septiembre: Se presenta la prueba de admisión.

Se presenta la prueba de admisión. A partir del 1 de octubre: se podrá consultar el resultado de la prueba.

se podrá consultar el resultado de la prueba. Del 1 al 6 de octubre: Los aspirantes deberán inscribir el programa curricular al que desean ingresar.

Los aspirantes deberán inscribir el programa curricular al que desean ingresar. A partir del 9 de octubre: Se podrán consultar los resultados de las admisiones.

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