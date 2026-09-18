Gobierno expide nuevos decretos para emergencia por terremo: elimina requisitos de subsidios y más

Hay nuevos decretos con los que el Gobierno ratifica las nuevas decisiones en el marco de la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuevas directrices para los departamentos cobijados por la medida.

Son exactamente 15 decretos que establecen los líneamientos para llevar a cabo las disposiciones del presidente Abelardo De La Espriella y el gabinete ministerial, frente a la atención de la emergencia decretada por el sismo las zonas cobijadas: Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risalralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, tras haber excluido a Putumayo.

Una de ellas tiene que ver con el decreto 1426, a través del cual el Gobierno suspende los requisitos y condiciones para la entrega de las ayudas y subsidios del Departamento de Prosperidad Social, que tienen que ver con: Renta Ciudadana, Colombia Mayor y la Devolución del IVA.

Decreti 1423

A través del decreto 1423, el Gobierno suspendió transitoriamente la ejecución de diligencias de restitución y desalojo.

Además, ratificó las medidas para el régimen de propiedad horizontal, entre ellas, la utilización de recursos en el Fondo de Imprevistos y los reajustes al cánon de arrendamiento. ojo a esto para todos los arrendatario

Decreto 1422

El Gobierno dispone que todos patrimonios autónomos constituidos por el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda podrán reinvertirse en los programas y proyectos dirigidos a la atención de los hogares damnificados.

La aplicación de estos recursos no afectará subsidios familiares :de vivienda previamente asignados, obligaciones legalmente adquiridas, compromisos exigibles con cargo.