¿Cómo saber si le llegó un giro de Renta Ciudadana o IVA? Así se consulta en SuperGIROS y SuRed. Getty Images

El Departamento de Prosperidad Social, DPS, anunció una inversión de 346.342 millones de pesos para el cuarto ciclo de los programas sociales Renta Ciudadana y Devolución del IVA para el apoyo y sustento de los hogares más vulnerables en el país.

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Para el nuevo ciclo se vincularon 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena. Según la entidad, esto representa un aumento de 5,4 % en presupuesto (17.604 millones de pesos adicionales) y del 4,3 % en cobertura (32.924 nuevos hogares) con relación al ciclo 3 de 2026.

¿Cuándo entregan los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en septiembre 2026?

Según el anuncio de Prosperidad Social, los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA tendrán nuevas transferencias monetarias en el cuarto ciclo de 2026 para ambos programas.

La entrega de transferencias comienza entonces a partir del 21 de septiembre y va hasta el 6 de octubre de 2026.

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La entidad explicó que las transferencias serán entregadas en el municipio asignado, siguiendo la programación establecida. Tenga en cuenta que no se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

La entrega se llevará a cabo mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF y en el Gestor de Información Financiera.

¿Cómo consultar si tiene giros en SuRed y SuperGIROS?

El DPS ratificó que la modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS. Para consultar si le llegaron los giros del programa en cualquiera de las dos plataformas, siga estos pasos:

SuperGIROS:

Ingrese al portal de consulta: https://www.supergiros.com.co/consulta-pago-nomina/ Seleccione el tipo de documento y digite el número. Marque la casilla de verificación y acepte términos y condiciones. Al hacer clic en “Enviar”, el sistema le mostrará si hay pagos disponibles. Si hay inconvenientes, puede utilizar el chat o comunicarse a la línea nacional 01800 413 767.

SuRed:

Ingrese a la página de consulta de SuRed: https://www.sured.com.co/consulta-de-subsidio/ Escoja el tipo de documento y digite el número. Haga clic en “Consultar”. También puede usar el chat o el número telefónico 01 8000 966 999 nacional o +57 7431414 en Bogotá.

Se recomienda a los hogares beneficiarios acudir a los puntos autorizados dentro de los plazos definidos. Cabe anotar que las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.