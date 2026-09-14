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14 sep 2026 Actualizado 14:29

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Debate: ¿hasta dónde llega autonomía universitaria en casos de actos vandálicos durante protestas?

Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional y Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara, debatieron sobre el tema luego de que el presidente De la Espriella anunciara que entrará a “universidades públicas para sacar a quienes cometan actos violentos”.

Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional y Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara. Fotos: suministradas.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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