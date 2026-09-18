Afectados por el terremoto podrán comprar vivienda sin cuota inicial: así puede aplicar

Viviendas afectadas en el centro de Manizales por el terremoto del lunes 10 de agosto.

El Gobierno expidió el decreto 1416 de septiembre en el que habilita que los bancos entreguen créditos de vivienda sin cuota inicial a los afectados del terremoto para que accedan a la reparación, reconstrucción o reposición, y sin tener una hipoteca. A este beneficio podrán acceder hasta agosto del próximo año.

“Los establecimientos de crédito autorizados legalmente para celebrar operaciones de crédito de vivienda podrán otorgar créditos de vivienda destinados a la reparación, reconstrucción o reposición de viviendas afectadas por el terremoto, incluyendo la adquisición de vivienda nueva o usada que sustituya una vivienda destruida, inhabitable o gravemente afectada, sin exigir cuota inicial”, señala el decreto.

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Frente a la opción de otorgar créditos de vivienda sin exigir la constitución previa de hipoteca, eso lo darán “siempre que la operación cuente con una garantía admisible, cobertura estatal o mecanismo equivalente de mitigación de riesgo”.

Las personas se deben dirigir a la entidad financieras para consultar si pueden acceder a este beneficio.

Cooperativas

Las personas además podrán acudir a financiación de cooperativas de ahorro y crédito sin ser asociados.

Seguros

El decreto también establece una flexibilización temporal de las reglas para el pago de las indemnizaciones de seguros relacionados con el terremoto.

Entre tanto, van a facilitar el retiro de determinados depósitos y ahorros de personas fallecidas sin adelantar el trámite sucesoral.