Afectados por el terremoto podrán comprar vivienda sin cuota inicial: así puede aplicar
Los damnificados podrán acceder a vivienda nueva o usada sin tener el dinero de la cuota inicial y acudir a la financiación ante los bancos.
El Gobierno expidió el decreto 1416 de septiembre en el que habilita que los bancos entreguen créditos de vivienda sin cuota inicial a los afectados del terremoto para que accedan a la reparación, reconstrucción o reposición, y sin tener una hipoteca. A este beneficio podrán acceder hasta agosto del próximo año.
“Los establecimientos de crédito autorizados legalmente para celebrar operaciones de crédito de vivienda podrán otorgar créditos de vivienda destinados a la reparación, reconstrucción o reposición de viviendas afectadas por el terremoto, incluyendo la adquisición de vivienda nueva o usada que sustituya una vivienda destruida, inhabitable o gravemente afectada, sin exigir cuota inicial”, señala el decreto.
(Puede leer: Más de 20 capturados por hurtos en inmuebles afectados por el terremoto en Pereira)
Frente a la opción de otorgar créditos de vivienda sin exigir la constitución previa de hipoteca, eso lo darán “siempre que la operación cuente con una garantía admisible, cobertura estatal o mecanismo equivalente de mitigación de riesgo”.
Las personas se deben dirigir a la entidad financieras para consultar si pueden acceder a este beneficio.
Cooperativas
Las personas además podrán acudir a financiación de cooperativas de ahorro y crédito sin ser asociados.
Seguros
El decreto también establece una flexibilización temporal de las reglas para el pago de las indemnizaciones de seguros relacionados con el terremoto.
Entre tanto, van a facilitar el retiro de determinados depósitos y ahorros de personas fallecidas sin adelantar el trámite sucesoral.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...