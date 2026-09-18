¿Defender el ambiente puede costar la vida? Colombia lidera una preocupante lista

Colombia volvió a ocupar el primer lugar mundial en asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio. Según el más reciente informe de la organización Global Witness, durante 2025 fueron asesinados 39 defensores ambientales en el país, la cifra más alta registrada en el mundo durante ese año.

El dato hace parte de un panorama global en el que 124 personas fueron asesinadas por defender sus territorios, los recursos naturales y el ambiente. América Latina concentró el 85 % de estos casos, con 105 homicidios. Después de Colombia aparecen Brasil, con 26 casos, y Honduras, con 12.

Global Witness es una organización no gubernamental (ONG) internacional que investiga y denuncia los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente vinculados a la explotación de recursos naturales.

Para Camilo Prieto Valderrama, coordinador de misiones de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, esta situación debe entenderse más allá de las cifras de homicidios.

“Por un lado, en Colombia defender la biodiversidad, defender la tierra puede costar la vida. Además en segundo aspecto es que cerca de un tercio de todas las muertes del planeta de líderes ambientales el año pasado sucedió en Colombia”.

Prieto ya había advertido años atrás que el activismo ambiental en Colombia atravesaba uno de sus momentos más peligrosos y había relacionado esta violencia con el avance de economías ilegales y la falta de control estatal en algunos territorios.

“La expansión de las estructuras criminales ligadas a la deforestación, al acaparamiento de tierras, a la extracción ilícita eh de oro y adicionalmente a los cultivos y de ilícitos de de hoja de coca están logrando sus objetivos a punta de un aniquilamiento sistemático de los líderes ambientales”.

La situación colombiana no es excepcional del año 2025. El país lleva varios años apareciendo en el primer lugar de este listado. En 2024, Global Witness documentó 48 asesinatos, casi una tercera parte de todos los casos registrados en el mundo. Un año antes, en 2023, fueron 79, la cifra anual más alta registrada por la organización en cualquier país desde que comenzó este seguimiento.

¿Por qué ocurre?

Las personas que aparecen en estos registros también son campesinos, indígenas, integrantes de comunidades afro, líderes comunitarios y personas que defienden sus territorios frente a actividades que pueden afectar los recursos naturales.

Global Witness ha advertido que el crimen organizado está relacionado con una parte importante de estos asesinatos. En varios territorios, las actividades ilegales y la presión sobre los recursos naturales terminan convirtiendo a quienes denuncian o intentan proteger el territorio en un obstáculo para esos intereses.

El problema también está relacionado con la dificultad para garantizar protección en zonas apartadas. Global Witness ha señalado que en Colombia existen fallas en los sistemas de prevención, alerta y protección para quienes reciben amenazas. En 2024, por ejemplo, la organización documentó ataques contra defensores en departamentos como Cauca y Valle del Cauca.

¿Y qué se ha hecho?

Una de las herramientas que organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han señalado como importante es el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia en asuntos relacionados con el ambiente, además de establecer medidas para proteger a quienes defienden estos derechos.

En Colombia, la discusión sobre este acuerdo estuvo durante años ligada precisamente a la situación de los líderes ambientales. Organizaciones como Ambiente y Sociedad han advertido que la existencia de normas no es suficiente si no se traducen en mecanismos efectivos para prevenir ataques y proteger a las personas amenazadas.

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Colombia busca posicionarse internacionalmente como un país comprometido con la protección de la biodiversidad pero sus propios defensores continúan enfrentando uno de los escenarios más violentos del mundo.

Para Global Witness, además, las cifras pueden ser incluso mayores, porque muchos ataques ocurren en lugares donde es difícil obtener información y documentar los casos. Por eso, detrás de cada número hay también comunidades que continúan defendiendo sus territorios en medio de amenazas y violencia.