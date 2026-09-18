Nuevos detalles sobre desaparición de Ana Lucía González, menor hallada sin vida en Ciudad Bolívar

Desde el día lunes el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió una alerta de búsqueda en afluentes hídricos para una menor reportada como desaparecida en el vecino municipio de Mosquera, Cundinamarca; se trataba de la pequeña de 9 años de edad, Ana Lucía González.

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que desde el día lunes 14 de septiembre los bomberos de la ciudad iniciaron con el alistamiento para las labores de búsqueda, pero no fue sino hasta el martes 15 de septiembre que recibieron la alerta ciudadana por parte de la comunidad sobre el hallazgo del cuerpo de una menor al interior de una alcantarilla.

“Yo recibí, inicialmente, la información por parte de bomberos, porque ellos habían recibido por parte de policía la alerta de desaparición de una niña y a raíz de eso, Bomberos estaba preparado para iniciar una búsqueda alrededor del Río Bogotá”, aseguró el mandatario local.

12 menores de edad son buscados en Bogotá

Ante los constantes casos de menores de edad desaparecidos en la ciudad, el Distrito aseguró que durante lo corrido del año se han presentado 264 casos y que a la fecha, 162 ya regresaron a su hogar, mientras que otros 60 desistieron de la búsqueda; otros 12 casos se mantienen activos, 3 de ellos reportados en las dos últimas semanas, de los cuales las autoridades ya tienen indicios sobre su paradero.

El mandatario recordó que ante cualquier caso de desaparición en la ciudad y sus alrededores, no se deben esperar hasta las primeras 72 horas de desaparición para alertar a las autoridades.

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“Esas primeras horas son fundamentales, eso garantiza una mayor probabilidad de encontrarlo sana o salva. Ese es el llamado a no esperar 72 horas”