Fin de la tregua entre el ELN y La Mafia en Mercaderes, Cauca, genera alerta por riesgo de violencia

La mayoría los hogares perdieron sus techos y sufrieron otros daños estructurales. Crédito: Alcaldía de Mercaderes Cauca.

El fin de la tregua entre el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y el grupo delincuencial autodenominado La Mafia encendió las alarmas en Mercaderes, Cauca. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 022 de 2026, ante el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

La alerta cobija la cabecera municipal de Mercaderes, especialmente los sectores La Y, El Porvenir y Las 100 Casas, así como los corregimientos Arboleda y San Joaquín.

Según la entidad, desde julio pasado la relación entre estas estructuras pasó de una coexistencia orientada al control de economías ilegales a una disputa abierta por el territorio, las rentas ilícitas y los corredores de movilidad.

Mercaderes es considerado un punto estratégico por su conexión con el río Patía, el norte de Nariño y el Macizo Colombiano, zonas que cuentan con rutas utilizadas para el tránsito logístico y la movilidad de grupos ilegales.

La Defensoría advierte que el riesgo podría aumentar si La Mafia concreta alianzas con facciones del autodenominado Estado Mayor Central, EMC, o con la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB.

Ataques con drones y desplazamiento de familias

Uno de los hechos que evidencia el deterioro de la seguridad ocurrió hace aproximadamente dos meses, cuando el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN habría incursionado en la vereda Canta Llano.

De acuerdo con la Defensoría, en ese episodio se habrían utilizado drones modificados con explosivos contra una vivienda que estaría vinculada a La Mafia.

La acción desencadenó una respuesta armada que tuvo impactos en zonas habitadas, daños en viviendas, civiles heridos y el desplazamiento forzado de firmantes del acuerdo de paz y sus familias.

La entidad señala que las hostilidades han incorporado nuevos medios de guerra, lo que representa un riesgo adicional para la población civil y podría profundizar la crisis humanitaria en el municipio.

Amenazas, confinamiento y riesgo para menores de edad

La Defensoría también alertó sobre el fortalecimiento de formas de gobernanza armada en el territorio. La población civil estaría siendo objeto de señalamientos, intimidaciones y estigmatización por presuntas colaboraciones con los grupos enfrentados.

La circulación de panfletos, las amenazas y otros hechos violentos incrementan el riesgo de agresiones selectivas, desplazamientos forzados y despojo de bienes.

Entre las comunidades más afectadas están las afrodescendientes y campesinas, así como los liderazgos sociales, niños, niñas, adolescentes, mujeres, docentes, funcionarios públicos y víctimas.

La alerta advierte sobre restricciones a la movilidad, confinamiento, parálisis de actividades productivas y riesgo de reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de los grupos armados.

También se han identificado riesgos de violencia basada en género, deserción escolar, temor entre la comunidad educativa y dificultades para brindar atención humanitaria.

La Defensoría llamó la atención, además, sobre las afectaciones a la seguridad hídrica, debido a las limitaciones para acceder y conservar microcuencas estratégicas.

Defensoría pide respuesta urgente del Estado

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 13 recomendaciones urgentes a través de la Alerta Temprana de Inminencia 022 de 2026.

El llamado está dirigido a entidades del orden nacional y territorial, entre ellas los ministerios del Interior y de Defensa, el Ejército, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH y la Secretaría de Educación del Cauca.

La entidad pidió una respuesta articulada que supere las divisiones administrativas y permita proteger la vida, la libertad, la integridad y el tejido social de las comunidades de Mercaderes.

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son instrumentos preventivos, no predictivos, y buscan advertir sobre riesgos que requieren acciones institucionales para evitar que se materialicen nuevas vulneraciones a los derechos humanos.

La preocupación en la región se concentra ahora en la posibilidad de que la disputa territorial entre el ELN y La Mafia derive en nuevas confrontaciones y afectaciones contra la población civil.