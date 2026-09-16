Víctimas de reclutamiento y abuso sexual respaldan posible llamado de la JEP a exFarc Sandra Ramírez

Bogotá

La exsenadora de las antiguas Farc, Sandra Ramírez, ha sido señalada por varias víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de las antiguas Farc de ser la persona encargada de llevarlas ante los comandantes guerrilleros para que fueran abusadas reiteradamente.

Ante la noticia de que en la Jurisdicción Especial para la Paz hay una ponencia de la magistrada Lily Rueda para que la exFarc Sandra Ramírez sean llamada a versión por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, varias víctimas directas de estos delitos ven como un gran avance esta posible comparecencia.

“Porque ella es tan responsable como los demás criminales terroristas como Timochenko, como Victoria Sandino, como Tornillo, y los demás criminales violadores de las Farc. Ella también es culpable de todas las atrocidades que vieron cientos de niñas al interior de este grupo armado al margen de la ley”.

Muchas víctimas de estos delitos creen que Sandra Ramírez quien fue esposa de Manuel Marulanda alias ‘Tirofijo’, debería estar en la cárcel pagando por los daños atroces que causó a las niñas que fueron reclutadas por las entonces Farc.

“Ella era la proxeneta, ella escogía a las niñas y las llevaba para que los comandantes las violaran, reclutaba, torturaba, hacía los abortos, porque ella era la enfermera de las Farc, ella producía los abortos a las niñas al interior de las de las Farc”.

Las mujeres sobrevivientes de estos crímenes como Lorena Murcia esperan que la JEP le pida explicaciones de todas las atrocidades que hizo con las niñas reclutadas, pero dicen que estos casos pueden quedar en la impunidad.

“Aunque sabemos que se va a quedar en impunidad, porque ese tribunal es un tribunal especial para la impunidad, para lavar los crímenes, para limpiarle las manos que tienen manchadas de sangre estos bandidos”.

Las víctimas dicen que por lo menos después de tantas peticiones la JEP avance en este llamado para que la exFarc, Sandra Ramírez, cuente la verdad de lo que hizo, qué la motivó para que violaran a las mujeres, a las niñas al interior de las Farc.

Caso 07 de reclutamiento de menores

Este macrocaso de investigación fue abierto por la Jurisdicción Especial para La paz el 1 de marzo de 2019 para investigar el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Se subdividió en dos subcasos: Farc y Fuerza Pública. Este es el único caso de la JEP que aborda específicamente las violencias cometidas contra niñas y niños en el conflicto armado. La JEP ha determinado que 18.677 menores fueron reclutados por las antiguas Farc.