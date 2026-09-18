Crimen de Ana Lucía González de 9 años en Ciudad Bolívar: presunto feminicida se declaró inocente

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al presunto responsable de la desaparición, abuso sexual y muerte de Ana Lucía González, de 9 años, cuyo cuerpo fue hallado en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, un fiscal le imputó al ciudadano de origen venezolano José Rojas Larez, de 29 años, los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados. Sin embargo, se declaró inocente y no aceptó cargos.

La Fiscalía presentó, en medio de la audiencia, la investigación que adelantó en tiempo récord el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y que permitió la captura del principal sospechoso del crimen que ha generado repudio en el país.

La audiencia también se realizó de manera reservada, debido a la gravedad de las conductas de las que fue víctima la menor de 9 años, quien había llegado a Bogotá para pasar un periodo de vacaciones en compañía de su hermana mayor.

Más temprano, el juez legalizó la captura del procesado, tras evaluar la forma en la que fue detenido y verificar que se garantizaron sus derechos.

Causa de la muerte

Según se conoció, la menor de 9 años habría fallecido por asfixia mecánica y la manera de su muerte fue violenta, de acuerdo con un informe preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que está en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Hipótesis

La principal hipótesis que manejan los investigadores del CTI es que la desaparición, el abuso y la muerte de la niña estarían relacionados con una posible retaliación o venganza.

Esto, debido a que el hombre detenido en la noche del pasado miércoles, en la localidad de Fontibón, era la pareja sentimental de la hermana de la víctima.

La Fiscalía pedirá que se imponga una medida de aseguramiento intramural contra el procesado, por representar un grave riesgo para los niños, niñas y adolescentes y para la comunidad en general.

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