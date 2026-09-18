¿El día estará soleado o lluvioso? Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 18 de septiembre

Conozca el clima que tendrá la capital del país este viernes 18 de septiembre | Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, a través del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), dio a conocer en su página web el pronóstico del clima para este viernes 18 de septiembre, el cual estará marcado por condiciones seca, sin embargo, no se descartan algunos episodios de lluvia.

En términos generales, en el día va a estar marcado por las condiciones estables, sin embargo, no se descartan algunos episodios de lloviznas.

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Reporte del IDIGER para este viernes 18 de septiembre en Bogotá

Durante las primeras horas de la madrugada, se estima un cielo mayormente cubierto y predominio de tiempo seco.

De igual manera, la temperatura mínima estimada será de 10 °C y máxima de 17 °C.

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En horas de la mañana, se prevé un cielo mayormente cubierto con posibilidad de lluvias pasajeras en las localidades de Usme y Sumapaz.

De igual manera, a lo largo del día se espera cielo entre parcial y mayormente nublado.

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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siga los siguientes pasos para poder consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y rápida desde un celular, tablet o computador:

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Ingresar a la página web mapas.bogota.gov.co y seleccionar, en el costado derecho, en el ícono de mapa. En la opción tipos de mapa, buscar en la parte inferior, donde dice otros mapas, y dar clic en el que dice ‘Lluvias’. Luego de esto, en el buscador, que se ubica en la parte superior de la izquierda, escribir la dirección del lugar en el que desea conocer si se presentan lluvias o no. Por último, seleccionar la dirección que reconoce el sistema y le va a mostrar en el mapa la ubicación que quería consultar.

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