Alcaldía de Bogotá recuperó 450 metros del Humedal Tingua Azul tras desmontar ocho cambuches

La Alcaldía de Bogotá recuperó aproximadamente 450 metros cuadrados del Humedal Tingua Azul, en la localidad de Kennedy, durante una jornada interinstitucional en la que fueron desmontados ocho cambuches. Además, fue desmontado un punto de acopio de residuos de construcción y demolición.

Durante la intervención fueron retiradas cerca de 10 toneladas de materiales, provenientes de los cambuches y de los desechos encontrados en el lugar.

La jornada fue liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, en conjunto con las secretarías de Gobierno, Seguridad e Integración Social, la Alcaldía Local de Kennedy y los ecovigías de Aguas de Bogotá.

“ En total, llenamos una volqueta y media. Estas acciones son fundamentales para salvaguardar nuestros humedales, porque las ocupaciones y la disposición inadecuada de residuos afectan estos ecosistemas y aumentan el riesgo de incendios, especialmente por la realización de fogatas”, señaló Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

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Recuperación y protección de los humedales

La intervención en el Humedal Tingua Azul hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta el Distrito para proteger estos ecosistemas y prevenir nuevas afectaciones.

A la fecha, 835.878 metros cuadrados de humedales han sido incorporados a estos procesos, un área equivalente a 117 canchas de fútbol.

De acuerdo con la adminsitración, recuperar estos espacios también implica protegerlos y mantenerlos. Prevenir nuevas afectaciones es fundamental para conservar los avances alcanzados en los procesos de restauración.

Cabe destacar que Bogotá destinó cerca de $49.000 millones al mantenimiento y protección de los humedales.