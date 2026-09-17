La estación Patio Bonito reabrirá sus puertas en Troncal Américas en Bogotá

Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, estrenará este sábado 19 de septiembre nueva estación de TransMilenio con un total de 12 servicios troncales que permitirán conexiones con las troncales.

Norte, Caracas Centro, NQS y Museo Nacional. Los servicios que operarán son: Z63–F63, F51–M51, F60–A60, 5J–5P, F26–B26 y F32–E32, beneficiando a más de 13 mil usuarios.

La estación que estuvo cerrada desde marzo de 2024 hace parte de las obras para la ampliación de la avenida Ciudad de Cali como corredor alimentador de la Línea 1 del Metro de Bogotá y de la conexión operacional con la troncal Américas.

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Desde Transmilenio S.A. aseguraron que continuarán brindando acompañamiento a la ciudadanía para la reapertura de la estación: “Esta es una buena noticia para los usuarios del sistema en la localidad de Kennedy.

Queremos agradecer a la comunidad por su paciencia y reiterarles que los escuchamos. La reapertura de Patio Bonito no solo representa la entrega de una nueva infraestructura, sino también el compromiso de seguir fortaleciendo un servicio troncal más eficiente, seguro y conectado para este importante sector de Bogotá”.

Durante el cierre se ejecutó la demolición completa de los antiguos vagones, la reconstrucción de carriles exclusivos y mixtos de la avenida Ciudad de Cali, la reconfiguración del espacio público del entorno y la adecuación de redes de servicios públicos. Estas intervenciones permitieron construir una estación completamente nueva, con cimentaciones reforzadas, nuevos vagones, taquillas externas y barreras de acceso de piso a techo, mejorando las condiciones de operación, seguridad y control para los usuarios.

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