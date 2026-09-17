Así funcionará la nueva semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 en Bogotá

Inició la instalación de los nuevos semáforos en la glorieta de la calle 63 con carrera 50, que busca organizar los flujos vehiculares y reducir los siniestros viales en la zona. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que el domingo 20 de septiembre se encenderán los semáforos en este punto de la localidad de Barrios Unidos.

La decisión se tomó tras un estudio vial que reveló que la glorieta es uno de los puntos con mayor flujo de peatones y ciclistas, que en un día hábil recibe más de 3.500 ciclistas y 590 peatones; entre 2023 y 2025, 19 personas resultaron lesionadas en siniestros viales registrados en esta intersección.

El 56 % de las personas consultadas consideró insuficiente el espacio disponible para peatones y ciclistas, y el 68 % aseguró haber presenciado o vivido situaciones de riesgo o conflicto entre quienes se movilizan por la zona.

Entre los principales factores de riesgo identificados por los encuestados están: el exceso de velocidad (20 %), el estacionamiento indebido (17 %) y los pocos pasos peatonales (14 %); mientras que el 27 % identificó todos los factores anteriores.

Según en la entidad “Esta intervención no afecta los tiempos de viaje en horas críticas y permitirá organizar los flujos vehiculares, además de mejorar las condiciones de seguridad para todos usuarios.”