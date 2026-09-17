¿Podría aumentar el tiempo para transbordos en TransMilenio?: puja entre Concejo y Distrito

Solo de enero a junio de 2025 la Policía Metropolitana impuso 76.662 comparendos por colados en Transmilenio. | Foto: Getty Images / Arturo Rosenow

La propuesta del concejal Rubén Torrado de ampliar de dos horas y cinco minutos a dos horas y treinta minutos el tiempo para realizar un transbordo en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, ha causado todo tipo de reacciones, entre ellas la del distrito, que aseguró que se necesitan estudios técnicos para poder hacerlo realidad.

Desde Transmilenio aseguran que: “Cualquier ajuste deberá sustentarse en análisis rigurosos que garanticen beneficios para los usuarios sin comprometer la sostenibilidad financiera y operativa del sistema. Por eso, desde TransMilenio analizaremos responsablemente las propuestas que se presenten, siempre dentro del marco normativo vigente y con el debido sustento técnico”.

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El proyecto de acuerdo que ya fue aprobado en pleno por el Concejo de Bogotá fue objetado por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, quien aseguró que no se opone a mejorar los tiempos de viaje de los capitalinos, por lo que el documento deberá regresar a las comisiones de plenaria para para que los cabildantes evalúen, debatan y decidan si aceptan o rechazan las objeciones del mandatario.

Las objeciones de la alcaldía

La administración indicó que el Concejo no tiene la facultad legal de fijar tarifas, decisiones técnicas u operativas del transporte; esa es una competencia exclusiva del Alcalde Mayor y la Secretaría de Movilidad.

Según cálculos de la Alcaldía, aumentar el tiempo a 150 minutos dispararía los transbordos en un 5,7%, lo que significaría una pérdida de recaudación de 236.081 millones de pesos anuales, afectando la sostenibilidad financiera del sistema.

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El proyecto argumentaba que las más de 1.200 obras viales en la ciudad (como el Metro o las troncales de la Av. 68 y la Av. Ciudad de Cali) redujeron la velocidad promedio, obligando a los usuarios, en especial de zonas periféricas, a tardar más en sus trayectos y terminar pagando un doble pasaje al vencerse el tiempo actual.