Cortes de luz en Bogotá y Tocancipá este viernes 18 de septiembre: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y Tocancipá este viernes 18 de septiembre | Alcaldía de Bogotá

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este viernes 18 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá informó que seis localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la interrupción del servicio se produce por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

Lea también: ¿El día estará soleado o lluvioso? Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 18 de septiembre

Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes 18 de septiembre

Localidad de Bosa

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., de la calle 54 Sur a la calle 56 Sur entre carrera 85 a carrera 87 – Barrio El Danubio Azul.

Lea también: Más de 1.300 vacantes para trabajar en Bogotá: conozca cómo aplicar de forma virtual

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 86 a la carrera 88 entre calle 56 Sur a calle 58 Sur – Barrio Escocia.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 51 Sur a la calle 53 Sur entre carrera 92 a carrera 94 – Barrio Parcela El Porvenir.

Localidad de Chapinero

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 15 a la carrera 17 entre calle 74 a calle 76 en el barrio Porciúncula.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 77 a la calle 80 entre carrera 110 a carrera 112 en el barrio Villas de Granada I.

Le puede interesar: Cómo está la Avenida 68 HOY y cuándo la entregan: Alcaldía entregó nuevos avance obra en septiembre

Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., de la calle 35 Sur a la calle 37 Sur entre carrera 71 a carrera 73 en el barrio Provivienda Occidental.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la carrera 38 a la carrera 41 entre calle 9 a calle 11 en el barrio Los Ejidos.

Le recomendamos: Cuáles son los requisitos para ser guardián de ciclovía en Bogotá: Convocatoria abierta septiembre

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 15 a la carrera 18 entre calle 115 a calle 121 en el barrio Santa Bárbara Occidental.

Municipio de Tocancipá

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Sectores San Javier, Verganzo; de la carrera 3 a la carrera 5 entre calle 27 a calle 29.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. en la Vereda Verganzo.

Otros leyeron: Becas en inglés y liderazgo promueven proyectos de jóvenes en distintas regiones del país

Escuche Caracol Radio EN VIVO: