Seguridad privada tendrá el nuevo bajo puente de la calle 63 con av. Boyacá
Alcalde Galán inauguró la primera cancha de pádel en un bajo puente
Fue inaugurado el tercer bajo puente de Bogotá, un espacio en el que confluyen el deporte, la gastronomía y la seguridad para cambiarle la cara a estas zonas, reconocidas históricamente por su inseguridad.
Este lugar cuenta con una cancha de pádel, la primera en estar en el espacio público, parque infantil y puestos de comida, además, de administración privada que brindará seguridad permanente en la zona.
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“Va a haber vigilancia privada, que va a trabajar con la comunidad… habrá un trabajo de comunicación con las autoridades para activar a la Secretaría de Seguridad y a la Policía”, aseguró el alcalde, Carlos Fernando Galán.
Caso de intolerancia en bajo puente de la calle 53
El distrito trabajará para evitar que casos como el presentado el pasado 6 de septiembre en el bajo puente de la calle 53, en el barrio Galerías, cuando Gerardo Rueda fue agredido en medio de un caso de intolerancia, se repitan.
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“Estamos trabajando para que en el caso de la agresión en el bajopuente de la 53 haya justicia y no se vuelva a repetir. Estamos acompañando a Gerardo” manifestó el alcalde Galán.
Desde la Defensoría del Espacio Público también realizaron un llamado a la ciudadanía para cuidar el espacio y apropiarse de su entorno, evitando afectaciones en la zona.