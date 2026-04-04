Piden a la JEP “acelerar” citación a la senadora Sandra Ramírez por macrocaso de violencia sexual

La senadora del Partido Farc, Sandra Ramirez, lidera la sesión de este martes. / Colpresa - Álvaro Tavera ( Colprensa )

La Federación de Víctimas de las Farc, FEVCOL, le solicitó a la magistrada Lily Rueda de la JEP, que cite a comparecer a la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, por el macrocaso 07, el cual investiga los hechos de violencia sexual, abuso infantil y abortos, dentro de las filas de la extinta guerrilla.

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La solicitud fue realizada al considerar que Sandra Ramírez por su posición dentro de las extintas Farc, como expareja de Manuel Marulanda Vélez ‘Tirofijo’ y una de las mujeres con mayor rango intrafilas, tendría mucha información que aportar y podría ser eventualmente una posible máxima responsable.

En criterio de la organización de víctimas se requiere agilizar la citación a Ramírez para garantizar los derechos de las víctimas. “Estas conductas de extrema gravedad comprometen directamente su responsabilidad dentro de la estructura de mando y requieren su comparecencia efectiva ante la jurisdicción” se lee.

Adicionalmente, solicitaron al despacho de la magistrada Rueda que evalúe si considera viable imponer una medida cautelar de detención en contra de la congresista del partido Comunes y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Por otra parte, desde esa organización denunciaron que una de las testigos y víctimas dentro del macrocaso, Deysi Guanaro, ha sido víctima de amenazas y hostigamientos por parte de las disidencias de la Segunda Marquetalia, con el fin de frenar su colaboración y aporte de información a la justicia.

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“La situación no solo pone en riesgo a la testigo, sino también a su núcleo familiar y a sus representantes judiciales” señala la carta presentada por FEVCOL ante el despacho de la magistrada Lily Rueda.

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