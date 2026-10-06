Desmantelan red de microtráfico de droga en Bogotá: enviaron a 10 a prisión y 5 a casa por cárcel

Justicia

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una organización delincuencial denominada ‘Hera’, señalada de realizar actividades de tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

En un operativo conjunto de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, realizado en coordinación con la Sijín de la Policía, fueron capturados 15 presuntos integrantes de la estructura durante diferentes diligencias de allanamiento y registro.

Según la investigación, ‘Hera’ tendría una estructura jerarquizada y su principal dinamizadora sería Martha Rocío Socha Romero.

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La organización también tendría administradores, distribuidores, expendedores y personas encargadas de alertar sobre la presencia de las autoridades, denominadas ‘campaneros’.

“Actividades de policía judicial, que incluyeron interceptaciones de comunicaciones, permitieron establecer que la organización habría utilizado tres establecimientos comerciales ubicados en el sector de La Leona, en Los Mártires, para almacenar y ocultar las sustancias, que posteriormente eran dosificadas y entregadas a los expendedores para su distribución. Para evitar ser detectados, al parecer, se camuflaban como vendedores ambulantes o escondían parte de los estupefacientes en alcantarillas, canecas de basura y chazas de alimentos”, explicó la Fiscalía.

La actividad ilícita se habría realizado en sectores como La Estanzuela, Plaza España y Cinco Huecos, zonas en las que presuntamente se comercializaban marihuana, cocaína, bazuco y medicamentos de control especial.

“Durante los procedimientos de captura fueron incautados 6.095 gramos de sustancias que dieron positivo para cocaína y sus derivados, y 6.000 gramos de marihuana y sus derivados, cantidades que corresponderían aproximadamente a 10.000 dosis de estupefacientes”, detalló la Fiscalía.

Además, se hallaron ocho teléfonos celulares, dos cuadernos con registros de dinero, un libro de contabilidad relacionado con la venta de estupefacientes, una báscula y dinero en efectivo.

Los capturados fueron identificados como Martha Rocío Socha Romero; María Teresa Guzmán Romero, como administradora; Óscar Eduardo Pineda Chasma, alias Paisa; Yessica Paola Durán; Brayan Willinton Niño Durán; Mary Luz Durán, alias Mari; y César Estrella Triana, alias Millos, como distribuidores.

Asimismo, fueron identificados como presuntos expendedores Alberto Enrique Pérez Cantillo, Hisbeth Carolina Peraza Castro, Andrea Julieth Reyes Capera, Orlay Hamick Barrero Cancelado, María Fernanda González Páez, Helen Julieth Niño Villar, Luis Felipe Valderrama Méndez, Yeimy Jazmín Soler López y Jarrison Sthuar Aponte Rivas.

Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

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Andrea Julieth Reyes Capera, María Fernanda González Páez y Yeimy Jazmín Soler López aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Los demás procesados no los aceptaron.

Diez de los procesados fueron enviados a prisión, mientras que los otros cinco fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención domiciliaria.