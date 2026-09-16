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16 sep 2026 Actualizado 22:53

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Justicia

Fiscalía ocupó 45 inmuebles avaluados en más de $184.000 millones de Lili Pink

En ese sentido, se impusieron medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes ubicados en seis departamentos del país.

Lili Pink, logo de Fiscalía y dinero. Fotos: Tomada de las redes sociales de Lili Pink / Fiscalía / Getty Images

Lili Pink, logo de Fiscalía y dinero. Fotos: Tomada de las redes sociales de Lili Pink / Fiscalía / Getty Images

Lili Pink, logo de Fiscalía y dinero. Fotos: Tomada de las redes sociales de Lili Pink / Fiscalía / Getty Images
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La Fiscalía General de la Nación adicionó las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio a 45 bienes inmuebles que hacen parte del conglomerado de Lili Pink.

Puede leer: Caso Lili Pink: La Fiscalía vincula otra empresa por presunto contrabando y lavado de activos

Según la investigación de la Fiscalía, se trataría de un “conglomerado empresarial que, con la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando”.

En una segunda fase de este caso, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la delegada para las Finanzas Criminales, afectó 45 inmuebles, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, adelantan el operativo de ocupación de los bienes.

Vea aquí: Caso Lili Pink: Así operaba presunta red delictiva transnacional que delinquía hace 13 años

Los activos están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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