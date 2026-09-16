Fiscalía ocupó 45 inmuebles avaluados en más de $184.000 millones de Lili Pink
En ese sentido, se impusieron medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes ubicados en seis departamentos del país.
La Fiscalía General de la Nación adicionó las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio a 45 bienes inmuebles que hacen parte del conglomerado de Lili Pink.
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Según la investigación de la Fiscalía, se trataría de un “conglomerado empresarial que, con la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando”.
En una segunda fase de este caso, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la delegada para las Finanzas Criminales, afectó 45 inmuebles, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, adelantan el operativo de ocupación de los bienes.
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Los activos están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...