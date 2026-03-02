Exsecretariado Farc reconoce reclutamiento de menores y pide perdón ante la JEP

Los exmiembros del último secretariado de las extintas Farc-EP, imputados como máximos responsables en el Caso 07 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, entregaron un video ante la Sala de Reconocimiento en el que aceptan la ocurrencia de estos hechos y su responsabilidad por cinco patrones macrocriminales: el reclutamiento y utilización de menores —incluso menores de 15 años—, los homicidios y malos tratos en las “filas”, las violencias sexuales, las violencias reproductivas y las violencias basadas en prejuicio contra niños y niñas.

De acuerdo con el Comunicado 20 de la JEP estas manifestaciones se dan en el marco del proceso dialógico y restaurativo que avanza en el Caso 07, que investiga estos crímenes cometidos entre 1971 y 2016. La Sala documentó un universo de 18.677 víctimas y actualmente el caso cuenta con más de 11.000 víctimas acreditadas, entre ellas 2.000 víctimas individuales y 9.027 víctimas étnicas agrupadas en seis colectivos.

La JEP señaló que estas manifestaciones no constituyen un punto final del proceso, sino el inicio de eventuales encuentros restaurativos con las víctimas que decidan participar. Además, precisó que continúa el estudio de las observaciones presentadas por las víctimas, el Ministerio Público y los comparecientes, antes de definir las siguientes decisiones judiciales dentro del caso.

La Sala reiteró que el objetivo es garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y avanzar en un proceso que evite que estos crímenes contra la niñez queden en la impunidad.

