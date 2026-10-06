Expertos advierten que usar ‘palomas mensajeras’ para las cárceles es maltrato animal

Justicia

Sigue generando polémica el hallazgo de una ‘paloma mensajera’ que fue acondicionada para transportar elementos prohibidos que ingresaron a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander.

La senadora Andrea Padilla aseguró que utilizar el cuerpo de un ave para transportar cables de cargadores, tarjetas SIM y hasta celulares representa un caso de maltrato animal que debe evitarse a toda costa.

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La congresista se pronunció en Caracol Radio, tras conocer el video en el que un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mostraba la manera en la que habían adecuado un pequeño maletín sobre la espalda del animal, amarrándolo de sus alas, lo que dificultaba que pudiera volar.

“Utilizar a un animal con este fin, es una práctica que implica ejercer otras sobre el cuerpo. Entonces, en el momento en el que yo mutilo a un animal como cortarle las alas o hacerle cualquier intervención, pues estoy alterando su integridad corporal”, dijo.

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La congresista añadió que “la ley ángel dice que causarle lesiones o cualquier afectación a la integridad corporal del animal es una práctica de maltrato que tiene sanciones”.

También señaló que, en este caso, podría haber un concurso de delitos.

La senadora Padilla dijo que las autoridades ambientales deberían garantizar la recuperación y rehabilitación de los animales que, en casos como este, resulten afectados.

Caracol Radio consultó a Hugo Acero, experto en seguridad, sobre este tipo de hallazgos en las cárceles del país. El experto señaló que “la utilización de palomas mensajeras para ingresar cargadores o droga a las cárceles no es nueva”.

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Drones

Acero señaló que los delincuentes han utilizado drones y lanzado paquetes al interior de los patios o pabellones de los establecimientos carcelarios.

“Esto llevó, en el caso de la cárcel Distrital, a poner una malla en la parte alta de cada uno de los patios, evitando efectivamente este tipo de hechos”, dijo.

No obstante, señaló que “la mayoría de celulares, droga y otros elementos prohibidos en los establecimientos carcelarios ingresan por las puertas de las propias cárceles, desafortunadamente con la anuencia y participación de muchos guardianes que se prestan a través de la corrupción para este tipo de ilícitos”.