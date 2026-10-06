Inpec detectó a ‘paloma mensajera’ con cargamento ilegal en cárcel de Santander

La paloma fue encontrada en la cárcel de Palogordo en Girón (Santander). Foto: Suministrada.

Justicia

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron a Caracol Radio que fue hallada una ‘paloma mensajera’ que estaba cargando, en sus alas, elementos prohibidos para ingresarlos a la cárcel de Palo Gordo, en el municipio de Girón, Santander.

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El hecho se presentó sobre la 1:35 de la tarde del pasado domingo 4 de octubre, en el centro de reclusión.

Durante una inspección realizada por los guardianes del Inpec fueron incautados dos cables de carga y datos para dispositivos electrónicos.

Los elementos fueron entregados a la Policía Judicial para su respectiva fijación, embalaje y cadena de custodia.

El hallazgo se produce días después del traslado de 17 reclusos de alto perfil a la cárcel de Palogordo.

Entre los internos trasladados se encuentra Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, quien sería excomandante de una estructura criminal vinculada a la denominada Oficina de Envigado y uno de los voceros de la Mesa de Paz Urbana de Medellín.

Además, es señalado como uno de los cabecillas que participó en el denominado ‘tarimazo’, realizado en Medellín en junio de 2025, junto al presidente Gustavo Petro y otros voceros de estructuras criminales.

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