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17 sep 2026 Actualizado 02:03

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Justicia

Corte Suprema de Justicia acusa al senador Alex Flórez por violencia intrafamiliar agravada

El caso está relacionado con los actos de violencia de los que habría sido víctima su expareja sentimental en el año 2021

Senador del Pacto Histórico, Alex Flórez.

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Bogotá

En las últimas horas la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al senador Alex Flórez por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El caso está relacionado con los actos de violencia de los que habría sido víctima su expareja sentimental en el año 2021.

Según la denuncia que se conoció en su momento Alex Flórez habría agredido a su expareja Johanna Peláez tanto verbal como físicamente. El caso que intentó ser manejado por Flórez como un ataque político, aterrizó en la Corte Suprema en julio del año 2024.

Alex Flórez catalogó el caso como una persecución porque dice que no se tuvo en cuenta un testimonio de su expareja que habría negado la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, en el estudio del caso la Corte Suprema de Justicia si encontró elementos para acusarlo por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La decisión puede ser objeto del recurso de reposición por parte del senador Alex Flórez. De quedar en firme irá a juicio ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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