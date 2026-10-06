Ministerio de Salud y pacientes se reúnen para revisar resolución sobre crédito para el sistema

El Ministerio de Salud y representantes de la Asociación Colombiana de Pacientes se reúnen para revisar el proyecto de resolución que contempla un crédito para el plan de choque del sistema de salud.

Durante el encuentro, el gremio expone seis puntos que generan inquietud frente a la iniciativa, entre ellos el costo real de la prestación de los servicios, el acceso de las EPS intervenidas a los recursos y el mecanismo mediante el cual se entregarían estos dineros.

Denis Silva, representante de la Asociación Colombiana de Pacientes, destacó que la resolución reconoce la existencia de una crisis en el sistema y consideró que tiene una “buena intencionalidad”. Sin embargo, señaló que persisten interrogantes sobre el valor real de la atención de los pacientes.

Otro de los reparos está relacionado con las EPS intervenidas. Según Silva, estas entidades no podrían beneficiarse del préstamo, pese a que, a su juicio, allí se encuentra uno de los principales cuellos de botella del sistema.

El representante también cuestionó que los recursos correspondan a un giro anticipado de recursos de la vigencia 2027. Advirtió que esto podría generar dificultades de financiación para ese año.

La Asociación Colombiana de Pacientes también pidió que el seguimiento a la ejecución de los recursos incluya indicadores de salud y no únicamente indicadores financieros.

Finalmente, el gremio planteó la necesidad d

e que la sociedad civil y la comunidad médica hagan parte de la mesa de seguimiento, junto con el Gobierno, la Superintendencia Nacional de Salud y los organismos de control: “Es una resolución con buenas intenciones, pero no resuelve la crisis humanitaria que hay dentro del sistema de salud”, sostuvo Silva.