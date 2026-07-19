Cada 20 horas es reclutado un menor de edad en Colombia: presidente de la JEP

Bogotá

En medio de la inauguración de la exposición ‘Volver a florecer: infancias que sobrevivieron a la guerra’ realizada en alianza entre la Jurisdicción Especial para la Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica que reflexiona sobre el reclutamiento de menores durante el conflicto armado, la urgencia de su prevención y la necesidad de escuchar las voces de quienes sobrevivieron al flagelo de la vida intrafilas durante su infancia, se evidenció que el reclutamiento no es cosa del pasado y que cada 20 horas un menor de edad es reclutado en Colombia.

Según el magistrado Alejandro Ramelli presidente de la JEP, las prácticas que se dieron en las antiguas Farc frente al reclutamiento de menores ahora las replican los grupos armados ilegales y por eso hace un llamado a la sociedad colombiana para luchar contra este delito.

“El llamado es que exista digamos un gran apoyo de la sociedad, tanto del Ministerio de Educación, los colegios, las iglesias, las universidades, para que este fenómeno sea bebidamente combatido porque es una tragedia que no ha terminado en Colombia, cada 20 horas es reclutado un menor en el país, es una tragedia que no puede seguir”.

El macro-caso 07 que investiga la JEP aborda el reclutamiento de menores. Según esta justicia 18.677 menores fueron reclutados por las entonces Farc, hay 11 mil víctimas acreditadas en este caso y 5 pueblos étnicos. Sobre este caso las Farc ya aceptaron su responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Según la Defensoría del Pueblo entre enero y abril de este año se han reportado 25 casos de reclutamiento.

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