Polémica por la designación de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos

Sandra Ramírez, excombatiente de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz, fue elegida el pasado 25 de marzo como la nueva vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Sin embargo, su nombramiento ha sido fuertemente cuestionado en redes sociales.

Deisy Guanaro, víctima del conflicto armado y activista por los derechos de las víctimas de las FARC, expresó su molestia ante la designación de Ramírez. “Para las víctimas esto es una indignación total. Después de 8 años que nos vienen pisoteando, ahora nombran a la criminal más grande del país como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Esta es una humillación para las víctimas”, afirmó.

Guanaro aseguró que ha denunciado a Ramírez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidiéndole a la magistrada Lily Rueda que la incluya en el Macrocaso 07. “¿Cómo la nombran vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Defender los derechos humanos de quién?”, se preguntó.

Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Julio César Estrada, defendió la elección de Ramírez y explicó que no fue una decisión exclusiva de su partido, sino un acuerdo entre varias fuerzas políticas. “Nosotros votamos todos, los 6 que estábamos en la Comisión, comenzando por el partido Cambio Radical. Es necesario hacer el esfuerzo para alcanzar la paz”, dijo.

“También es necesario dejar las armas de la palabra y del pensamiento”, concluyó el senador.

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