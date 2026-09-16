Se amplió el plazo para reclamar el séptimo ciclo de Colombia Mayor: beneficiarios y plazo límite

El Departamento de Prosperidad Social anunció la ampliación del plazo para reclamar el subsidio correspondiente al séptimo ciclo del programa Colombia Mayor, que tenía como fecha límite el 13 de septiembre de 2026.

Este programa social prioriza a la población de adultos mayores vulnerable que no cuente con una pensión o fuente de ingresos fija, para que obtenga un subsidio para su sostenimiento por parte del gobierno nacional.

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¿Hasta cuándo va el plazo para reclamar el subsidio del séptimo ciclo?

La nueva fecha para acceder al subsidio es hasta el próximo domingo 20 de septiembre de 2026, dándose una semana adicional para que la población mayor restante que aún debe redimir su ayuda económica pueda hacerlo con éxito.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, comentó la necesidad de aumentar el plazo, esto para que se logren redimir los subsidios correspondientes a la población restante.

“Buscamos que ninguna persona mayor que tenga derecho a la transferencia se quede sin la posibilidad de reclamarla. Invitamos a quienes aún no han realizado el cobro a acercarse a los puntos autorizados y hacerlo directamente, sin intermediarios y a través de los canales establecidos por Prosperidad Social”.

¿Cómo va el proceso de reclamación del séptimo ciclo de ‘Colombia Mayor’?

Para este séptimo ciclo, Prosperidad Social destinó la transferencia monetaria para alrededor de 2.788.074 personas pertenecientes a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, contando con una inversión de 639.643 millones de pesos.

Con el reporte registrado hasta el 13 de septiembre, el 91 % de los beneficiarios ya recibió su pago correspondiente, faltando 241.830 personas por realizar el proceso de entrega del sostenimiento. Estableciéndose una inversión de 639.643 millones de pesos destinada para este ciclo.

¿Cómo puede redimir el pago del séptimo ciclo de ‘Colombia Mayor’?

Puede realizar el procedimiento en los más de 31.000 puntos autorizados de SuperGiros y SuRed alrededor del país.

Sin embargo, también se creó otra nueva modalidad llamada Gestor de Información Financiera (GIF), que consiste en un sistema donde cada beneficiario registrará su cuenta bancaria o depósito electrónico para que de esta manera se le realice el giro correspondiente sin la necesidad de redimir en los puntos tradicionales.

Teniendo solo que estar atentos los beneficiarios a los cronogramas establecidos por el DPS para el depósito del subsidio, teniendo en cuenta los ciclos.

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¿Cómo puede registrar su producto en el Gestor de Información Financiera?

Para registrar su producto bancario de depósito financiero, debe dirigirse a la página oficial del Departamento de Prosperidad Social.

Luego deberá seleccionar en el apartado Menú la opción Programas y ahí encontrará el enlace para acceder al Gestor de Información Financiera y realizar el proceso correspondiente.

Podrá también optar por ingresar haciendo el uso del botón flotante ubicado en la parte derecha de la página web, el cual conduce directamente al aplicativo para completar el proceso más rápido y eficiente.

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