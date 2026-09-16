Inspeccionaron sede del Polo Democrático Alternativo por orden judicial: está es la razón

La Fiscalía General de la Nación confirmó que servidores de la Dijin de la Policía Nacional realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá.

La diligencia se llevó a cabo en medio de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con previo aval de un juez de control de garantías.

Según la Fiscalía, el objetivo de la diligencia consistió en “recopilar documentos, cuentas y soportes, entre otros elementos financieros y contables, relacionados con la consulta interna realizada para elegir candidato presidencial, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía”.

También se conoció que la Fiscalía verifica si la información que reposa en la autoridad electoral corresponde a los reales financiadores de las campañas.