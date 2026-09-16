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16 sep 2026 Actualizado 03:07

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Justicia

Inspeccionaron sede del Polo Democrático Alternativo por orden judicial: está es la razón

Uniformados de la Dijin de la Policía Nacional adelantaron la diligencia, que fue autorizada por un juez de la República.

Iván Cepeda y Carolina Corcho. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca)

Iván Cepeda y Carolina Corcho. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca)

Iván Cepeda y Carolina Corcho. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca)
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La Fiscalía General de la Nación confirmó que servidores de la Dijin de la Policía Nacional realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá.

La diligencia se llevó a cabo en medio de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con previo aval de un juez de control de garantías.

Según la Fiscalía, el objetivo de la diligencia consistió en “recopilar documentos, cuentas y soportes, entre otros elementos financieros y contables, relacionados con la consulta interna realizada para elegir candidato presidencial, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía”.

También se conoció que la Fiscalía verifica si la información que reposa en la autoridad electoral corresponde a los reales financiadores de las campañas.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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