¿Cómo recibir los pagos de Prosperidad Social 2026? LINK, nuevas opciones y paso a paso de registro

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció la habilitación de nuevas opciones para que los beneficiarios de los programas reciban las transferencias monetarias de manera directa.

Esta implementación de esta modalidad coincide con el inicio del séptimo ciclo de Colombia Mayor, que estará disponible hasta el 13 de septiembre de 2026. Para este ciclo, cerca de 3 millones de participantes del programa recibirán los beneficios económicos en todo el territorio nacional.

Según el DPS, de ellos, un total de 24.598 participantes que ya registraron exitosamente su cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el pago directamente en el producto financiero que inscribieron.

¿Qué pasó con Renta Ciudadana y Devolución de IVA?

En el caso de Renta Ciudadana y Devolución de IVA, la entidad anunció la reprogramación del cuarto ciclo de pagos. Según argumentó, esta decisión se adoptó luego de identificar que la administración anterior no resolvió a tiempo la transición del Registro Universal de Ingresos (RUI).

Prosperidad Social indicó que trabaja de manera coordinada con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para revisar a fondo la consistencia técnica del RUI y sus efectos sobre los hogares beneficiarios.

Desde el DPS confirmaron que el cuarto ciclo de pagos será programado para el mes de septiembre, sin tener una fecha exacta de pago todavía. Prosperidad Social anunciará esta nueva fecha cuando estén dadas todas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias para efectuar los giros.

¿Cómo funciona el proceso de pagos?

Tal como explicó la entidad, el nuevo modelo opera utilizando las capacidades del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que permite realizar pagos masivos.

Para ellos, es indispensable que el beneficiario haya inscrito su cuenta bancaria o depósito electrónico. El DPS validará la información y que el producto financiero esté activo.

Bajo este método, los beneficiarios tendrán la posibilidad de recibir los recursos de forma anticipada frente a otras modalidades de pago de acuerdo con el cronograma de cada ciclo. Además, no necesitarán trasladarse a un punto físico, ya que los recursos serán consignados en el producto financiero registrado.

Paso a paso: cómo registrar el producto financiero

El DPS invitó a los beneficiarios a registrar su cuenta bancaria o depósito electrónico. Para ello, dispuso el Gestor de Información Financiera (GIF) en su página web oficial, herramienta que les permitirá registrar, consultar y actualizar la información financiera.

Para acceder al Gestor de Información Financiera, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página web principal de Prosperidad Social. En el menú “Programas” encontrarán el enlace directo para acceder al Gestor de Información Financiera y realizar el registro. También se puede acceder utilizando el botón flotante ubicado en la parte derecha de la página web, el cual dirige directamente al aplicativo para completar el proceso de manera rápida y sencilla. Para completar el registro, el beneficiario debe ingresar los datos de su producto financiero y aportar la certificación de titularidad correspondiente.

LINK OFICIAL

Las personas interesadas en inscribir su producto financiero podrán hacerlo en el siguiente enlace: https://prosperidadsocial.gov.co/gestor-de-informacion-financiera/

Por último, el DPS recomendó consultar únicamente los canales oficiales para conocer el calendario definitivo, los puntos autorizados y cualquier información relacionada con la entrega de los subsidios bajo su administración.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: