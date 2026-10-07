China defiende tecnología tras alerta de inteligencia sobre su posible uso por grupos armados

La Embajada de China en Colombia se pronunció sobre un informe de inteligencia militar que alerta por el uso de drones y componentes de tecnología de origen chino por parte de grupos armados. El portavoz de la Embajada aseguró que la información que establece, a partir de la cuota de mercado de los drones chinos, que una gran mayoría de estos equipos y componentes provienen de China “carece claramente de rigor”.

El Gobierno chino se refirió específicamente al informe publicado bajo el título “Inteligencia alerta por tecnología de origen chino” y sostuvo que esa información “incita infundadamente al miedo irrazonable a la tecnología”.

La Embajada señaló que el desarrollo tecnológico beneficia a la humanidad y afirmó que “su clave radica en quién y cómo utiliza la tecnología, no en quién la inventó o de qué país proviene”.

En su pronunciamiento, China defendió el concepto de “coordinar el desarrollo y la seguridad” y aseguró que respalda a las empresas chinas para que desarrollen comercio y cooperación internacional de drones en el ámbito civil “de conformidad con la ley y las normativas”.

Frente al uso de estos equipos por parte de organizaciones armadas, el Gobierno chino manifestó que “se opone firmemente al uso ilegal de drones civiles para fines no pacíficos”.

La Embajada también aseguró que China mantiene controles sobre la exportación de artículos de doble uso, incluidos los drones. “El Gobierno chino siempre ha controlado estrictamente, de acuerdo con la ley y las normativas, la exportación de todos los artículos de doble uso, incluidos los drones”, señaló el portavoz.

Según el pronunciamiento, esos controles han sido “optimizados y actualizados en repetidas ocasiones según la evolución de la situación”.

China también rechazó cualquier intento de desacreditar sus productos y tecnologías y afirmó que “se opone firmemente a difamar los productos y tecnologías chinos bajo cualquier pretexto”, así como a “incitar y politizar la llamada ‘amenaza tecnológica de China’”.

El documento de inteligencia sostiene que “Colombia se ha convertido en el principal escenario latinoamericano de proliferación, adaptación y empleo de drones comerciales por parte de grupos armados no estatales”.

En ese proceso, el origen de la tecnología también es analizado. El informe señala que China concentra más del 90 % del mercado mundial de drones de consumo y cerca del 70 % del mercado comercial y civil, por lo que considera, con un nivel de confianza medio-alto, que una proporción significativa de las plataformas y componentes utilizados por organizaciones armadas colombianas probablemente proviene del ecosistema industrial chino.

La inteligencia aclara que esto no significa que todos los drones utilizados por los grupos armados sean chinos ni que exista responsabilidad del Gobierno de ese país. De hecho, el documento advierte expresamente: “China no debe ser presentada como responsable política del fenómeno”.

También señala: “Esta evaluación no identifica evidencia pública de que China o sus empresas promuevan deliberadamente ese uso”.

El análisis plantea que la posible cadena de desvío comienza en la fabricación y distribución internacional de los componentes, continúa con su ingreso a mercados legales o secundarios y puede terminar en manos de intermediarios, compradores fachada, comerciantes informales o redes de contrabando que posteriormente realizan modificaciones e integran los equipos a las estructuras armadas.

El problema, según el informe, es que actualmente no existe públicamente un mecanismo bilateral especializado entre Colombia y China que permita cruzar información sobre números de serie, fabricantes, distribuidores, compradores sospechosos, movimientos aduaneros y análisis forense de los equipos recuperados.

“La brecha más importante es la inexistencia pública de un mecanismo bilateral especializado que permita vincular la información obtenida por Colombia con los antecedentes industriales y comerciales disponibles en China”, señala el documento.

La recomendación de inteligencia es crear un Mecanismo China-Colombia para la Prevención del Uso Criminal de Drones Comerciales y Tecnologías Asociadas, que permita mejorar la trazabilidad de los equipos, compartir información sobre cadenas de distribución y facilitar la identificación del origen de los drones y sus componentes cuando sean incautados después de un ataque.