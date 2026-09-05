¿Cómo retirar transferencia de Colombia Mayor? Pago del séptimo ciclo irá hasta el 13 de septiembre

De fondo: Imagen de referencia de un adulto mayor (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentra el logo de Colombia mayor, subsidio otorgado por el Gobierno Nacional.

Según explica el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en su página web, el programa de Colombia Mayor “busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza”.

En esa línea, el mismo DPS informó en sus canales de comunicación que desde este jueves, 3 de septiembre, iniciará el pago del séptimo ciclo, e irá hasta el próximo domingo 13 del mismo mes.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos cómo puede retirar su transferencia para que, tras cumplido el plazo, no la pierda.

¿Cuánto será el monto total para este ciclo de Colombia Mayor?

Según explicó la entidad, son un total de “639.643 millones de pesos correspondientes al séptimo ciclo del programa Colombia Mayor”.

¿Cómo se puede retirar el pago del séptimo ciclo de Colombia Mayor?

Los operadores encargados del subsidio son SuperGiros y SuRed, “que cuentan con puntos habilitados en áreas urbanas y rurales de todo el país. A través de más de 31.000 puntos de atención”, dice el DPS.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno, que ahora encabeza el presidente Abelardo de la Espriella, el DPS explicó que también habrá otra forma de reclamar la transferencia: Gestor de Información Financiera (GIF).

Este no es más que un producto financiero inscrito por el beneficiario en el que se le consignará directamente la transferencia.

“24.598 participantes que registraron exitosamente su cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el incentivo directamente en el producto financiero registrado ”, explicó la entidad.

¿Cómo se puede inscribir un producto financiero en el GIF para recibir los subsidios del Gobierno?

Pues bien, en el caso de Colombia Mayor, lo que usted deberá hacer para registrar su producto financiero en el Gestor de Información Financiera es lo siguiente:

Primero debe ingresar a la página principal de Prosperidad Social.

Luego, en el menú ‘ Programas ’ encontrará el link para acceder al Gestor de Información Financiera y realizar el registro.

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“Esta herramienta permite registrar, consultar y actualizar la información del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias”, dijo el DPS.

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