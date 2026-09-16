Este es el billete colombiano que podría valer hasta $9 millones ¿Qué lo hace valioso?

En Colombia, la numismática ha ganado popularidad; se trata de una disciplina en la que la afición estudia y colecciona monedas, billetes, medallas y títulos de valor.

Dentro de esta actividad se valoran los diseños, el contexto histórico y la rareza de los mencionados anteriormente de una pieza.

Es importante mencionar que el valor de un billete puede aumentar por diversos factores, como la escasez, pues mientras menos ejemplares existan de una edición, el valor podría aumentar.

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Cuál es el billete por el que pagarían $9 millones de pesos

Uno de los ejemplares que despierta el interés de los coleccionistas es un antiguo billete de 20 pesos oro, cuya emisión corresponde a una fecha específica y que, dependiendo de sus condiciones, puede alcanzar precios de varios millones de pesos.

La pieza que puede alcanzar una cotización cercana a los $9,5 millones corresponde al billete de 20 pesos oro emitido el 20 de julio de 1927.

La fecha es un elemento fundamental para identificar el ejemplar, pues no todos los billetes antiguos de esta denominación tienen necesariamente el mismo valor para los coleccionistas. En este tipo de piezas, pequeños detalles de emisión pueden marcar una diferencia importante en su cotización.

Este billete estuvo en circulación durante varias décadas, hasta que los billetes de esta denominación fueron reemplazados por monedas de 20 pesos de cobre en 1983.

¿Quién aparece en el billete de 20 pesos colombiano?

Uno de los elementos que hace particular a esta pieza es el personaje histórico que aparece representado en ella: Francisco José de Caldas, conocido como ‘El Sabio Caldas’.

Caldas fue científico, militar e integrante del movimiento independentista. Sus investigaciones estuvieron relacionadas con áreas como la astronomía, la geografía y la ingeniería. También tuvo un papel destacado en los primeros trabajos científicos y cartográficos realizados en el territorio de la Nueva Granada.

Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras históricas más reconocidas del país. Durante la reconquista española fue capturado y posteriormente fusilado en 1816 por orden de Pablo Morillo.

¿Cuánto vale un billete antiguo colombiano?

El precio de este billete no es igual para todos los ejemplares. La condición en la que se encuentre es uno de los principales factores que pueden determinar cuánto estaría dispuesto a pagar un coleccionista.

De acuerdo con las referencias de valor para esta pieza, estas serían algunas cotizaciones aproximadas según su conservación:

Estado regular: alrededor de $700.000.

alrededor de Estado aceptable : cerca de $1.200.000.

: cerca de Buen estado: aproximadamente $1.800.000.

aproximadamente Muy buen estado: hasta $4.200.000.

hasta Excelente estado o sin circular: podría alcanzar los $9.500.000.

¿Qué determina el precio de un billete antiguo?

La antigüedad por sí sola no garantiza que un billete tenga un precio elevado. En la numismática también se revisan aspectos como la cantidad de ejemplares disponibles, la demanda entre coleccionistas, la fecha y características de emisión y, especialmente, el estado de conservación.

Un billete que conserva sus características originales, sin dobleces pronunciados, manchas, roturas o deterioro, puede tener una cotización considerablemente diferente a la de otro ejemplar de la misma época que haya sufrido daños.

Por eso, antes de vender una pieza antigua, resulta recomendable verificar cuidadosamente sus características y consultar con especialistas o comerciantes dedicados a la numismática para establecer una valoración acorde con el mercado.