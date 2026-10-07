Estados Unidos envía drones espía a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico

Los drones MQ-9 Reapers, que originalmente estaban en África, serán aplicados en la nueva estrategia de Estados Unidos contra el ‘narcoterrorismo’ regional. (Foto: Getty Images) / Erik Simonsen

El diario The New York Times reveló que Estados Unidos decidió reubicar sus drones espía de África en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Ecuador para apoyar las acciones contra el crimen organizado en ambos países.

Si bien las funciones de los MQ-9 Reapers se centran en actividades de vigilancia, estas aeronaves no tripuladas también pueden incluirse en operativos ofensivos.

El uso de estos drones fue anunciado en agosto, tras el cambio de mandato en Colombia, y ratifica la ampliación en la participación de Estados Unidos en las operaciones armadas en ambos países, donde ya se han autorizado las operaciones conjuntas en territorio.

Francisco Palmieri, entonces encargado de negocios de Washington en Bogotá, dijo al NYT que este anuncio es una “señal significativa de la Administración de que vamos en serio. Como símbolo político, es inconfundible. Es una señal de un compromiso para expandir tanto el nivel como el tipo de cooperación”.

Anteriormente el general Francis Donovan aseguró que los planes de la Casa Blanca incluían extender los ataques que ya inició en aguas del Caribe y el Pacífico contra lanchas que son señaladas como narcotraficantes.

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Los MQ-9 Reapers

A diferencia de los aviones tradicionales de combate, los MQ-9 Reapers permiten realizar actividades de vigilancia y reconocimiento sin generar riesgo a los miembros de las fuerzas armadas.

Entre sus capacidades se incluye volar a hasta 15.000 metros de altura y cargar armamento de precisión.

“No pueden causar una gran destrucción en términos cuantitativos, pero sí cualitativamente: son imprescindibles para destruir blancos muy selectos, como personas”, indicó Félix Arteaga, experto en seguridad internacional del Real Instituto Elcano, al diario El País.

Los drones tienen 20 metros de ancho, 11 de longitud y 4 de altura y cuestan cerca de 30 millones de dólares (unos 96.000 millones de pesos colombianos).

No es su primer uso en la región

En América Latina, los MQ-9 Reapers son utilizados principalmente en la frontera entre Estados Unidos y México para realizar seguimiento de las actividades de los carteles en suelo mexicano.

Estas tareas de espionaje iniciaron durante la Administración Biden y se intensificaron tras el regreso al poder de Donald Trump, según reportó NYT.

Cooperación bilateral

La relación bilateral continúa extendiéndose, el traslado de estos drones se suma a la reciente creación de una nueva Unidad de Investigación Criminal.

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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación firmaron un memorando de entendimiento para crear una nueva Unidad de Investigación Criminal Transnacional.

Esta nueva unidad, permitirá ampliar las investigaciones conjuntas y enfrentar amenazas como el tráfico ilícito de migrantes, amenazas relacionadas con el movimiento de bienes ilegales y el lavado de activos en bandas criminales.