Gobierno anuncia nuevas acciones contra el narcotráfico tras descertificación de Estados Unidos

Tras la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas, el Gobierno Nacional anunció nuevas acciones contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, al tiempo que aseguró que busca fortalecer la cooperación con Washington.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el Gobierno viene trabajando con las autoridades estadounidenses y destacó las acciones que se adelantan junto con alcaldes, gobernadores y la Fuerza Pública.

“En apenas un mes que llevamos aquí de Gobierno, hemos venido construyendo unas áreas de trabajo muy sólidas con los Estados Unidos porque queremos destruir los cultivos ilícitos ayudándole por supuesto a la gente”, indicó.

Lara señaló que se fortalecerán las medidas de seguridad y anunció proyectos relacionados con infraestructura y tecnología para enfrentar a las organizaciones criminales.

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“Estamos con la fuerza pública totalmente a la ofensiva, coordinando con alcaldes y gobernadores el fortalecimiento de las medidas de seguridad”, explicó el jefe de la cartera política.

Entre las medidas mencionadas por el ministro están la construcción de estaciones de Policía, sistemas antidrones y cámaras de reconocimiento biométrico. Además, anunció que próximamente comenzaría un piloto de aspersión aérea de cultivos ilícitos.

El funcionario también indicó que el Gobierno trabaja en un nuevo estatuto antiterrorista que, según explicó, busca entregar herramientas adicionales para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Muy pronto vamos a erradicar también con el ministro Cancino y con el ministro de Defensa por instrucción clara del presidente el estatuto antiterrorista”, señaló.

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Las reacciones desde el Congreso

Desde diferentes sectores políticos, congresistas consultados por Caracol Radio se refirieron a la decisión de Washington y a sus implicaciones para la política antidrogas del país.

El representante del Centro Democrático, Santiago Castro, destacó la disposición del nuevo Gobierno colombiano para trabajar con Estados Unidos y aseguró que la administración de Donald Trump reconoce ese cambio de enfoque.

“El gobierno de Donald Trump reconoce que hay un nuevo presidente que ha mostrado la disposición de trabajar con las autoridades norteamericanas y que está comprometido totalmente en la lucha contra el narcotráfico”, indicó.

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Por su parte, Carol Borda, de Salvación Nacional, atribuyó la decisión estadounidense a los resultados de la administración anterior, aunque resaltó que la cooperación entre ambos países continúa.

“La descertificación que se mantiene es por los resultados del gobierno de Gustavo Petro, pero eso no significa que no haya cooperación”.

Desde el Pacto Histórico, el senador Kevin Gómez cuestionó la decisión de Estados Unidos y defendió el papel que Colombia ha tenido históricamente en la lucha contra las drogas.

“Colombia nunca ha debido ser descertificada”, sostuvo.

Nosotros hemos cumplido con muchos años de lucha y lo que hicieron creo que fue bastante canalla con nuestro país”.

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En tanto, el representante Mauricio Toro, de Alianza Verde, calificó como preocupante la decisión y llamó la atención sobre sus posibles efectos en materia de cooperación y sobre el debate alrededor de la aspersión aérea.

“Se ponen en juego casi 380 millones de dólares de cooperación estadounidense para tecnología y lucha contra el narcotráfico, sino que esto abre un debate muy peligroso y es que continúen o que vuelvan más bien las aspersiones con glifosato”, afirmó.

Así, mientras el Gobierno anuncia nuevas acciones contra los cultivos ilícitos y las organizaciones criminales, en el Congreso persisten diferentes posiciones sobre la estrategia antidrogas y el alcance que debería tener la cooperación con Estados Unidos.