¿Cuáles son las canciones más famosas de Piero? La discografía del italoargentino
El cantante Piero murió este 7 de octubre de 2026.
Medio argentinos confirmaron que el cantautor Piero de Benedectis murió este miércoles 7 de octubre a sus 81 años.
Piero Antonio Franco, cantante de folclor argentino, fue uno de los artistas más destacados de los años 70, sin embargo su música ha seguido dejando huella en todas las generaciones.
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Aunque fue el compositor e intérprete de muchas canciones que siguen acompañando a sus fanáticos, una de las más reconocidas es la de ‘Mi Viejo’, tema que lo consagró nacional e internacionalmente.
No obstante, esta canción fue una composición del escritor José Tcherkaski, quien se desempeñaba como periodista en la revista Siete Días, y a quien Piero conoció en 1968.
Luego, presentó otras canciones como ‘No te vayas por favor’ y ‘Tengo la piel cansada de la tarde’.
Para 1969, Piero se llevó el Primer Premio en el Tercer Festival de la Canción de Buenos Aires con el tema ‘Cómo somos’, y en 1970 quedó en el primer lugar en el Festival Internacional da Canção (FIC) de Río de Janeiro, Brasil, con el tema ‘Pedro Nadie’.
Canciones más destacadas de Piero
Mi Viejo
Si vos te vas
Llegando Llegaste
Tengo la piel cansada de la tarde
De vez en cuando viene bien dormir
No te vayas por favor
Fumemos un cigarrillo
Y todos los días
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...