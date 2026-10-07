Iron Maiden y Rock al Parque: la música mueve el turismo de la capital

Bogotá, además de recibir a artistas de diferentes lados del mundo, está recibiendo quienes viajan para verlos. La agenda musical de octubre está moviendo el turismo en la capital, a parte del crecimiento en las reservas hoteleras se informa un incremento 61% en las reservas de vuelos, según datos entregados por Daniel Figueroa, gerente senior de Estrategia Comercial y Alianzas Financieras de Viajes Falabella en Colombia.

El fenómeno responde a una tendencia conocida como turismo de entretenimiento, en la que los eventos culturales y musicales se convierten en motivo de viaje. Quienes llegan desde otras ciudades o países a parte de comprar una entrada, reservan hotel, utilizan transporte, comen en restaurantes y realizan otras actividades durante su estadía.

En el caso de Bogotá, las reservas de paquetes turísticos aumentaron 90% frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento se concentra especialmente durante las semanas con mayor movimiento en la agenda de conciertos.

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¿De dónde están llegando los viajeros?

La capital está recibiendo visitantes tanto del extranjero como de otras ciudades del país. Entre los viajeros internacionales, México, Ecuador y Perú reúnen el 28% de las reservas hacia Bogotá.

Dentro de Colombia, Medellín es la ciudad que más viajeros aporta, con 22% de las reservas, seguida por Cali, con 17%, y Barranquilla, con 15%.

También hay diferencias en el tiempo que permanecen en la ciudad. Los visitantes internacionales se quedan, en promedio, cinco días, mientras que los viajeros nacionales permanecen cerca de tres días.

Y no se trata de viajes improvisados. Los colombianos reservan con unos 45 días de anticipación, mientras que los turistas extranjeros lo hacen, en promedio, con 60 días.

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¿Qué conciertos están moviendo más reservas?

La programación musical de octubre está teniendo un efecto directo en la demanda de viajes. Uno de los mayores picos coincide con Iron Maiden, que tendrá su concierto el domingo 11 de octubre en el recinto Vive Claro y Rock al Parque, que se celebrará entre el 10 y el 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. semana en la que las reservas aumentaron 130%.

El impacto también se refleja en otros eventos. La presentación de Raphael registró un crecimiento de 110% en las reservas, mientras que el concierto de Los Fabulosos Cadillacs tuvo un aumento de 28%.

Para Figueroa, estos datos muestran que los conciertos ya hacen parte de los factores que tienen en cuenta los viajeros al momento de elegir Bogotá como destino.

“La música se ha convertido en un motor fundamental para el turismo en Bogotá”, señaló el vocero de Viajes Falabella.