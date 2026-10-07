¿Qué se necesita para que reviva la reelección en Colombia? Este es el mecanismo político

Tras la respuesta que le dio el expresidente Gustavo Petro a el presidente Abelardo de la Espriella, sobre la reapertura de la reelección, se abrió un gran debate sobre si es viable o no en Colombia.

Según el artículo 197 del Acto Legislativo 2 de 2015, “no podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio”, señala la prohibición de la reelección, además, indica que la única forma de revocar esa ley, es a través de dos mecanismos.

La primera sería con un referendo con mayorías calificadas, es decir, mucho más estrictas que cualquier otro proceso refrendario y la segunda, a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

Solo podrá ser reformada o derogada mediante los siguientes mecanismos políticos que involucran el voto popular:

Referendo de iniciativa popular que consiste en:

- Inscribir un comité promotor en el que puedan recolectar al menos el 5% de firmas válidas del censo electoral vigente.

- El Congreso, debe aprobar una ley para convocar el referendo y posteriormente, recibir el aval por parte de la Corte Constitucional.

- Por ultimo, debe participar la cuarta parte (25%) de los ciudadanos aptos para votar y recibir más del 50% de votos afirmados.

Asamblea Nacional Constituyente consiste en:

- El Congreso debe probar una ley para consultar al pueblo si desea convocar una Constituyente.

- Los ciudadanos participan en aceptar o no la Asamblea. Para ser aprobada la Constituyente debe tener como mínimo el 33% del censo electoral.

- Si alcanza el umbral requerido, se convocan nuevas elecciones para elegir los constituyentes, quienes serán los encargados en redactar e incluirlas en la parte de la reelección presidencial.

Recordemos que, quién alcanzó a beneficiarse de la ley propuesta por el exmandatario Álvaro Uribe Vélez en junio del año 2004 en donde un presidente podría ser electo dos periodos consecutivos, fue Juan Manuel Santos (2010-2014) y (2014-2018), pero fue en el mandato de Santos que se aprobó la reforma “Equilibrio de Poderes” (Acto Legislativo 02 de 2015), de la Constitución y que quedó explícitamente “blindado”.

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