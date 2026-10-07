Miles de estudiantes protestan contra Bolsonaro y a Favor de Lula

Manifestaciones a favor de la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Miles de estudiantes marcharon por el centro de Río de Janeiro para defender sus derechos, rechazar el avance de la extrema derecha del candidato opositor Flávio Bolsonaro y mostrar su respaldo a la continuidad del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

La concentración comenzó en la emblemática iglesia de La Candelaria, donde se concentraron estudiantes y profesores de diferentes universidades y escuelas públicas de Río.

Armados con pancartas que decían “Fora Bolsonaro”, “Lula Presidente” y “Los estudiantes son antifascistas”, los jóvenes ocuparon pacíficamente varias calles del centro de la capital fluminense por cerca de cuatro horas.

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Giro a la derecha

Los manifestantes mostraron su rechazo a la tendencia que se está viendo en Brasil a favor de los candidatos de la derecha, como ocurrió en las elecciones del domingo, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta de las presidenciales, frente al 45 % alcanzado por Lula.

El resultado fue tan sorprendente como el que se vio en Río con el aspirante conservador Douglas Ruas, quien contra todo pronóstico lideró la primera vuelta en los comicios a gobernador de ese estado, para los que los sondeos daban como ganador a Eduardo Paes, el candidato de Lula.

Manifestaciones a favor de la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Isabella Finholdt/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar Manifestaciones a favor de la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Isabella Finholdt/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

En este sentido, los manifestantes destacaron la importancia de defender los derechos estudiantiles impulsados por el líder progresista, no solo en la actual administración, sino también en sus dos mandatos anteriores (2003-2010).

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Con un coro a viva voz que decía “Trabajador, mira para acá, estoy en la calle para que tu hijo estudie”, los manifestantes llamaban la atención de los trabajadores que asomaban por las ventanas para ver la marcha.

La protesta, denominada “Juventud en la calle por la democracia”, se enmarca en una campaña de defensa de las instituciones democráticas y de la educación pública que busca reforzar su presencia en las calles como principal instrumento de presión política y defensa de los derechos sociales.