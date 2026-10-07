Salió calendario de MinEducación para traslado de docentes 2027: ¿Cómo consultar vacantes?

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El traslado docente es el proceso mediante el cual un docente o directivo de institución pública con derechos de carrera o garantías legales puede solicitar el cambio de institución educativa en la que actualmente trabaja, hacia otra que tenga una vacante disponible.

Para 2027, el proceso está próximo a comenzar y los docentes interesados deberán consultar las vacantes publicadas por la Secretaría de Educación correspondiente y presentar su solicitud dentro del período establecido.

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Cronograma del traslado docente 2027

En la Resolución 026789 del 2 de octubre de 2026, se contemplan varias etapas que los educadores deberán tener en cuenta:

19 de octubre de 2026: fecha límite para que las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) expidan la convocatoria.

fecha límite para que las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) expidan la convocatoria. 20 al 23 de octubre de 2026: publicación de las vacantes y condiciones del proceso.

publicación de las vacantes y condiciones del proceso. 2 al 13 de noviembre: período de inscripción de los docentes y directivos docentes.

período de inscripción de los docentes y directivos docentes. 16 de noviembre al 11 de diciembre de 2026: revisión de la documentación de los aspirantes.

revisión de la documentación de los aspirantes. 14 al 18 de diciembre de 2026: publicación de la lista de seleccionados.

publicación de la lista de seleccionados. 22 al 30 de diciembre de 2026: inicio del trámite administrativo para el traslado dentro de la misma entidad territorial.

inicio del trámite administrativo para el traslado dentro de la misma entidad territorial. 31 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027: aviso e inicio del trámite administrativo para el traslado de educadores que van para diferentes entidades territoriales.

Recuerde que es relevante tener claridad del cronograma, además de revisar la convocatoria publicada por cada Secretaría de Educación, debido a que allí se especificarán las vacantes disponibles, los requisitos particulares y el mecanismo para presentar la solicitud.

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¿Cómo consultar las vacantes para traslado?

Para iniciar la solicitud de traslado, el docente deberá identificar primero la entidad educativa a la que quiere trasladarse, ya sea en la misma ciudad o una en otra parte del territorio nacional.

Una vez publicada la convocatoria, deberá ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Educación a la que pertenece la institución y buscar la información relacionada con traslados o la convocatoria correspondiente. La información deberá indicar:

Los establecimientos educativos que cuentan con vacantes definitivas o disponibles.

Las condiciones para postularse.

Canales digitales habilitados para radicar las solicitudes.

En caso de que una entidad territorial no cuente con herramientas digitales, deberá habilitar e informar el desarrollo de la inscripción presencial.

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¿Quiénes pueden participar en el traslado de docentes 2027?

El proceso está dirigido a docentes y directivos estatales que tienen prestaciones legales y que laboran en establecimientos educativos de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

La convocatoria contempla las vacantes definitivas que actualmente están siendo ocupadas por docentes provisionales en:

Instituciones educativas mayoritarias.

Escuelas Normales Superiores.

Zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Instituciones etnoeducativas afrocolombianas, raizales y palenqueras.

En el caso de los docentes que provengan del concurso afrocolombiano y de las plantas exclusivas PDET, que soliciten un traslado, existen requisitos adicionales.

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