Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 oct 2026 Actualizado 20:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Colombia y Estados Unidos avanzan en la estrategia contra el narcotráfico

Este miércoles, aunaron los primeros pasos en la consolidación de esta materia.

Screenshot

Screenshot

Screenshot
Añadir Caracol Radio en Google

En Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella comenzó a avanzar en la consolidación de la estrategia para combatir a los narcotraficantes.

Las primeras acciones fueron puestos en marcha reunión que estableció con representantes del Gobierno estadounidense, con quienes revisó la estrategia conjunta para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

La estrategia contempla la importancia de mantener una cooperación bilateral, para trabajar de manera conjunta por enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Además, de garantizar resultados concretos y verificables.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado