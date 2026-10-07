Colombia y Estados Unidos avanzan en la estrategia contra el narcotráfico

En Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella comenzó a avanzar en la consolidación de la estrategia para combatir a los narcotraficantes.

Las primeras acciones fueron puestos en marcha reunión que estableció con representantes del Gobierno estadounidense, con quienes revisó la estrategia conjunta para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

La estrategia contempla la importancia de mantener una cooperación bilateral, para trabajar de manera conjunta por enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Además, de garantizar resultados concretos y verificables.