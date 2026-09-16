Gobernador y alcalde reafirman su trabajo conjunto por la reconstrucción de Pereira y Risaralda

Pereira

Luego de los comentarios que en los últimos días han generado inquietudes sobre una posible distancia entre las administraciones de Pereira y Risaralda, el alcalde Mauricio Salazar y el gobernador Juan Diego Patiño se pronunciaron conjuntamente para rechazar estas afirmaciones y aclararon que trabajan de manera articulada frente a las necesidades que dejó el sismo del 10 de agosto.

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“Hemos encontrado articulación con los alcaldes o los delegados de las alcaldías consolidando la información. Yo creo que aquí hay que al unísono unirnos y trabajar de la mano. Hombre yo creo que aquí por más intereses que haya en lo político eso pasa a un segundo plano y eso es lo que hemos venido generando desde este acontecimiento”, expresó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, también se refirió a este tema, “él tiene sus competencias, yo tengo las mías, pero nos hemos ido articulando, nos hemos ido encontrando siempre donde ha habido ocasión y él ha hecho su mejor esfuerzo, como lo he hecho yo desde la administración municipal”.

Durante la rueda de prensa, los mandatarios señalaron que la reconstrucción es el principal punto de encuentro entre el municipio y el departamento. También coincidieron en que los recursos que han permitido atender la emergencia hasta ahora corresponden a dineros propios y a los que estaban disponibles en sus administraciones, pero que la magnitud de las afectaciones hace necesario el respaldo económico del Gobierno Nacional.

Otro de los temas centrales fue la entrega de subsidios de arrendamiento para las familias damnificadas que cumplen con los requisitos y aparecen registradas oficialmente. Según lo informado, se espera que en las próximas horas comiencen a realizarse los giros de los recursos destinados a este apoyo, una vez se surta el proceso correspondiente con las familias beneficiarias.

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Alcaldía y Gobernación también hicieron un recuento de las acciones adelantadas durante el último mes en diferentes sectores afectados por la emergencia. Entre ellas se encuentran apoyos a comerciantes, atención a familias con daños en sus viviendas, intervención de infraestructura, acompañamiento al sector educativo, ayudas para las zonas rurales y medidas dirigidas a productores cafeteros y otros sectores económicos.

El mensaje conjunto de los mandatarios fue que, en esta etapa de recuperación, las diferencias han quedado en un segundo plano frente a las necesidades que dejó el terremoto. Ambos plantearon que la articulación entre Pereira, la Gobernación y el Gobierno Nacional será determinante para avanzar en la reconstrucción y atender a las familias, comerciantes y comunidades que todavía esperan soluciones.