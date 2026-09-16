Más de $73.000 millones se requieren para recuperar el Hospital Universitario San Jorge de Pereira

Pereira

Aunque el 21 % de la infraestructura resultó afectada, el centro asistencial mantiene todos sus servicios habilitados y actualmente funciona con el 80 % de su capacidad instalada recibiendo a todos sus pacientes.

La recuperación física y biomédica del San Jorge tiene un costo estimado de $73.183 millones. El paquete contempla estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural, obras de reconstrucción y rehabilitación, intervención de la cubierta y fachada, además de trabajos para mitigar riesgos.

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Solo el reforzamiento estructural representa una inversión cercana a $35.000 millones, y parte de estas intervenciones ya está en ejecución. Edgar Navarro, secretario de Salud de Risaralda.

“Ya se empezaron a intervenir las zonas afectadas y se está tratando de recuperar las camas que se perdieron con el sismo. También se recuperaron las unidades de cuidadnos intensivos pediátricas. Poco a poco vamos a ir retornando a la normalidad”, afirmó Navarro.

Foto: Hospital Universitario San Jorge de Pereira Ampliar Foto: Hospital Universitario San Jorge de Pereira Cerrar

En el momento del terremoto permanecían allí cerca de 1.300 personas, entre ellas 560 pacientes hospitalizados, y no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales dentro de la institución. Para la Gobernación, este resultado evidencia la capacidad de respuesta y seguridad del centro asistencial.

Paralelamente, el San Jorge presentó un plan de modernización por $75.083 millones, que incluye una nueva torre de pediatría, ampliación y reforzamiento de la subestación eléctrica, actualización de redes, modernización de ascensores y adecuaciones en la torre administrativa y parqueaderos.

Ambos proyectos ya fueron presentados al Gobierno Nacional y al Fondo Milagro, en busca de los recursos necesarios para recuperar y fortalecer uno de los principales hospitales del Eje Cafetero.