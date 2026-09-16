Incautan más de dos toneladas de marihuana que serían movilizadas desde Cauca hacia el Eje Cafetero

Risaralda

Más de dos toneladas de marihuana, avaluadas en aproximadamente $3.000 millones, fueron incautadas durante una operación que permitió identificar parte de las rutas utilizadas para movilizar estupefacientes desde el norte del Cauca hacia el Eje Cafetero.

La investigación permitió seguir los movimientos de un cargamento que habría salido desde Corinto, Cauca, con destino a los mercados ilegales de esta región del país.

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Las autoridades señalaron que el cargamento estaría relacionado con la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC y con el grupo delincuencial La Cordillera. La sustancia incautada correspondería a diferentes variedades de marihuana, que presuntamente serían comercializadas en el Eje Cafetero.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, las pesquisas identificaron desplazamientos a través de corredores que comprenden La Virginia, Viterbo, Cartago, Toro y La Candelaria, utilizados presuntamente como parte de la cadena logística para el transporte de la droga.

“La organización detrás de esta marihuana es La Cordillera, quien desde hace varios meses venimos haciendo los seguimientos y conexiones con las disidencias del Cauca, las cuales a partir de la investigación hemos logrado saber que viene marihuana exótica, además de creepy y de otras calidades”, señaló el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades dentro de la estructura encargada del transporte y distribución. Entre las personas que aparecen señaladas por las autoridades están alias ‘Fantasma’, ‘Walter Ojos’ y ‘Juangui’, quienes serían presuntos cabecillas relacionados con esta actividad ilegal.

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Inteligencia, Policía Judicial y el Bloque de Búsqueda mantienen las labores para identificar a otros integrantes de la cadena y determinar cómo opera la ruta utilizada para llevar los cargamentos desde Cauca hasta Risaralda y otras zonas del Eje Cafetero.