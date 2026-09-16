Temblores en Colombia HOY 16 de septiembre de magnitud 4.7 y 4.4: epicentro en Chocó

En la tarde de este miércoles, 16 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que se produjeron dos temblores de magnitud 4.7 y 4.4 en Chocó.

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El primero, de 4.7, tuvo como epicentro el municipio de Medio San Juan con una profundidad de 40 kilómetros. Posteriormente hubo una réplica de 3.6.

El segundo se dio en Sipí y tuvo una profundidad de 37 kilómetros.

Tras los dos anteriores, sobre las 3:55 de la tarde otro sismo sacudió Chocó: esta vez de magnitud 4.4.

En redes sociales, usuarios aseguran que los movimientos telúricos se sintieron en varias regiones de Chocó y en Cali, Valle del Cauca.

Cabe recordar que el lunes, 14 de septiembre, se registraron cinco temblores de magnitud mayor a 4.0 en Chocó, por lo que el suelo en esta región del país sigue en actividad tras el fuerte terremoto de 7.4 del 10 de agosto.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Aunque los temblores que se registran en el país no suelen tener movimientos intensos que escalen a la categoría de un terremoto, la realidad es que en el país es común que a diario se presenten pequeños movimientos sísmicos, principalmente en las zonas aledañas a las cordilleras.

Una de las principales razones por las que sucede esto se debe a la ubicación de nuestro país, el cual se ubica en una zona popularmente conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, considerada de alto riesgo sísmico, dicho sector se encuentra al borde de varias placas tectónicas que chocan entre sí.

Según información recopilada a través del SGC, en nuestro país ocurren más de 2.500 sismos en el mes, sin embargo, una gran mayoría de estos son tan pequeños que son imperceptibles. Precisamente, el municipio de Los Santos es el más propenso a ser epicentro de los temblores que se registran en Colombia.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.