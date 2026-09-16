¿Cómo está Pereira tras el terremoto del 10 de agosto? Hablan los ciudadanos

Operaciones de búsqueda y rescate en Pereira tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Alexis Munera / Anadolu via Getty Images / Anadolu

Desde la ciudad de Pereira, Caracol Radio conversó con ciudadanos y autoridades acerca del terremoto del pasado 10 de agosto que dejó en la capital de Risaralda 99 muertos, 132 desaparecidos y 259 heridos.

Cabe recordar que el municipio también contabilizó 35.263 viviendas afectadas y 66 colapsos totales.

En respuesta a esta emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que, en el marco de la etapa de reconstrucción en el país, se otorgarán 908 mejoramientos de vivienda para Risaralda, de los cuales 261 serán destinados a Pereira con una inversión de 30.000 millones de pesos.

“La vivienda es un lugar donde se hace la vida cotidiana. Se cayeron las casas, pero el lugar sigue intacto, así que lo vamos a rescatar. Contamos con materiales, maquinaria, disposición del Gobierno y ganas de reconstruir este pueblo”, afirmó el mandatario.

En Caracol Radio, le contamos lo que dicen los pereiranos sobre la atención prestada por las autoridades a la ciudadanía tras el terremoto.

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