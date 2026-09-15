“Gracias, nunca nos sentimos solos”: el testimonio de Óscar Martínez un mes después del terremoto

Óscar Martínez, sobreviviente del terremoto del 10 de agosto del 2026, después de ver a su familia a salvo, se convirtió en voluntario durante cuatro días. Foto: Caracol Radio Cali.

“Nos sirve mucho que nos escuchen”, expresó Óscar Martínez al contar todo lo que vivió con su familia el 10 de agosto de 2026, cuando lo que parecía un temblor normal terminó convirtiéndose en un terremoto que marcó la vida de miles de caleños y quedó en la memoria de toda la ciudad.

“Si tengo que narrar una y otra vez lo que pasó, lo voy a hacer, eso me ayuda a sanar y a soltar”, dijo Óscar al regresar al barrio Capri, donde estaba ubicado el edificio Torres del Limonar, lugar en el que vivió durante dos años con su esposa y sus dos hijos. Un mes después, ya no quedan ni los escombros, pero los recuerdos permanecen intactos.

“Es muy fuerte venir a un lugar donde se compartía con diferentes personas, la familia, los vecinos, los porteros, todo, ver que ya no hay nada, es muy fuerte, ver que no quedó nada”, dijo.

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Torres del Limonar era un conjunto residencial, una estructura de cinco pisos y 54 apartamentos ubicada en la carrera 72 con 10bis en el barrio Capri. Durante el terremoto la estructura colapsó completamente. Las labores de búsqueda y rescate recuperaron 28 cuerpos y fueron rescatadas siete personas con vida.

La remoción de los escombros terminó el 8 de septiembre.

Óscar Martínez es uno de los residentes que logró salir de la unidad antes que se desplomara, los 90 segundos que duró el sismo parecían una carrera por la vida, su primera reacción fue reunir a su familia en la sala de su apartamento, el 403, pero al ver desde su ventana que los pájaros volaban desesperados, cargó en brazos a su bebé de 18 meses y le dijo a su niña de 11 años que corriera sin parar.

“Lo primero que yo hago es abrir la puerta y decirle a mi hija, ‘mi amor, corra, corra, corra, corra, corra, corra y no pare nunca, no pare nunca’. En mi mente decía, ‘mi amor, salve su vida’, pero no podía decírselo, le decía, ‘Salve su vida, no se vaya a detener nunca’ que yo me encargo de proteger a su hermanito”.

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Cuando logran salir a la zona verde del frente, Óscar mira hacia las torres y ve cómo se mueven de lado a lado “yo veía que el edificio bailaba. de un momento a otro, por el lado derecho, empieza una grieta y al otro lado se que viene una grieta gigante en todo el centro y cae todo el edificio. Cuando baja el polvo, volteamos a mirar y vemos la lo que había sucedido y que logramos salir. Lo único que hicimos en ese momento fue arrodillarnos y darle gracias a Dios de que estábamos todos juntos”.

Cuando deja a su familia a salvo, no duda en decirle a su esposa que cuide a los niños, que él se va a ver en qué puede ayudar. Descalzo, sin camisa y desconcertado todavía por lo sucedido comenzó a rodear las estructuras colapsadas, esperando encontrar a alguien con vida.

Torres del Limonar / Foto: Caracol Radio Cali Ampliar Torres del Limonar / Foto: Caracol Radio Cali Cerrar

Es allí cuando recibe el primer gesto de solidaridad, un vecino muy conocido por su negocio de hamburguesas, le dijo que se pusiera zapatos que se podía lastimar, a lo que Óscar contestó que no tenía, que él vivía allí y señaló los escombros. El señor sin pensarlo dos veces se quitó sus zapatos y se los entregó. “En ese momento yo sentí que listo, Dios ya me dio la oportunidad de salvar mi familia, ahora tengo que seguir, tengo que ayudar”.

Óscar comienza a subir los escombros hasta que ve a una niña acurrucada, le dio la mano y logró salir ilesa, fue la primera que rescataron, su tía también con vida estaba debajo de una pared y fue liberada luego con los organismos de socorro. “En ese momento empiezan a llegar más personas”, relata Óscar.

“Salimos caminando por todos los escombros, en la mitad hay un pasillo, escuchamos unos sonidos como de alguien que quiere gritar, era como un ahogo, bajamos rápido, levantamos una pared y encontramos la cabecita de un bebé, se le veía solo la corinita”. La situación los paralizó, pensaron lo peor, pero luego de unos segundos el bebé lloró y lograron sacarlo, al mover otra pared la imagen era conmovedora, allí estaba el padre protegiendo a su hijo con su cuerpo, soportando el peso de una pared y una reja que le impedía moverse.

Tenía que ayudar a los demás, sentía que era su obligación después de contar con la bendición de tener a su familia con vida, así pasó cuatro días seguidos, entre socorristas y voluntarios.

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Óscar resaltó una frase que escuchó “alguien dijo ‘Cali es la sucursal del cielo porque se llenó de ángeles’, y así lo vi, eran demasiadas personas ayudando, en ningún momento, desde el punto de vista de víctima, me sentí solo, la ciudad entera me acogió, siempre me ayudaron”.

Un mes después espera que las ayudas lleguen, se quedaron sin nada, con la única tarea de empezar de nuevo, sin embargo, da gracias al apoyo familiar, a sus amigos y a quienes lo han apoyado en su trabajo. Óscar es dibujante de estructuras metálicas y trabaja independiente, lograron encontrar el disco duro entre los escombros y sus excompañeros de trabajo le regalaron un computador, así retomó de inmediato sus compromisos.

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“Lo más lindo del mundo, los amigos. Mis abuelos y mi papá me enseñaron que los amigos es lo más importante en la vida y en este momento ellos son los que me han tendido la mano”, resaltó.

Óscar reconoce que no es fácil todo lo que ha pasado, pero saber que cuenta con vida y con su familia lo llena de esperanza y ahora más pide es que los apoyen en su trabajo, a él y a su esposa que tiene un negocio de cascos de moto, “lo que necesitamos es vender para salir adelante”.

“Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos”, reiteró Óscar, un hombre agradecido con Dios, aunque no oculta su tristeza por el dolor de tantas familias que día a día compartían el mismo espacio.